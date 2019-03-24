Alanya GZP’de rüzgar iptalleri sürüyor

ALANYA Gazipaşa (GZP) Havalimanı'ndan, karadan denize doğru sert esen rüzgar nedeniyle bu sabah 06.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılacak Pegasus seferi sabah saatlerinde gerçekleştirilemedi. Uçağın tahmini kalkış saati 12.00 olarak belirlenmişken uçuş planlanan saatte 3 saat daha eklenerek 15.00'e ertelendi. Yaşanan rötarın ardından GZP- İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu 15.49 itibariyle gecikmeli olarak gerçekleştirilebildi. Türk Hava Yolları'nın Alanya GZP Havalimanı - İstanbul Atatürk Havalimanı uçuşu ise hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Saat 12.50'de gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiği yolculara duyuruldu. Bugün akşam saat 23:40'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Alanya GZP Havalimanı'na yapılacak olan Türk Hava Yolları'na TK2597 sefer sayılı uçuş da iptal edildi.