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Alanya GZP'de 'Rötar' gerginliği

Hava muhalefeti gerekçesiyle dün Alanya GZP seferini Antalya'ya kaydıran THY, bugün de 2 saat 20 dakika rötar yaptı

GÜNCEL 15.09.2019, 18:45 15.09.2019, 18:50
Alanya GZP'de 'Rötar' gerginliği
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THY'nin (Türk Hava Yolları) Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) seferlerinde sorunlar devam ediyor. Dün sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle 'Hava muhalefeti' gerekçesiyle İstanbul-GZP-İstanbul seferini Antalya Havalimanı'na kaydıran THY'nin Alanya yolcuları bu değişiklik nedeniyle perişan olmuştu. Bugün de GZP'nin 16.10'da İstanbul'a yapacağı uçuşun 2 saat 20 dakika geciktiği bildirildi. Yolcuların tepki gösterdiği gecikmeye THY'den 'Teknik bir sorun' gerekçesi sunuldu. 16.10'da kalkması gereken THY uçağı 18.30'da GZP'den havalandı.

#hava muhalefeti #gzp #rötar #alanya gzp
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