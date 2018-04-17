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Alanya Gürcistan’da tanıtıldı

Alanya Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de düzenlenen 20'nci CTF Caucasus Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

Alanya Gürcistan’da tanıtıldı

Alanya Gürcistan'ın başkenti Tiflis'de düzenlenen 20'nci CTF Caucasus Uluslararası Turizm Fuarı'nda tanıtıldı.

17 Nisan 2018 Salı 14:30
Alanya Gürcistan’da tanıtıldı
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ALANYA 3’üncü kez Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında yer aldığı fuarda Türkiye, yaptığı çekiliş, dans ve el sanatları aktiviteleriyle fuarın en aktif ülkesi oldu. Türk dizilerini yakından takip eden Gürcüler Alanya'ya hem karayolu hem de havayoluyla talep gösteriyorlar. Türk Hava Yolları (THY), Tiflis üzerinden İstanbul aktarmalı Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarına uçuş düzenliyor. Alanya Otogarı ile Tiflis Otogarı arasında da iki firma tarafından hergün otobüs seferleri düzenleniyor. Alanya-Tiflis kara yolculuğu 1 buçuk gün sürmesine rağmen uygun fiyat seçeneklerinden dolayı büyük ilgi görüyor. 

Çiftçi: "Kimlikle geçiş avantaj sağlıyor" 
Gürcistan'dan da sorumlu olan Bakü Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, "Yaptığımız tanıtımların meyvelerini topluyoruz. Tur operatörleriyle yaptığım görüşmelerde Antalya uçuşlarında yoğunluk olduğu bilgisini alıyorum” dedi. Çiftçi, birbirine sınır olan iki ülke arasında varolan karşılıklı kimlikle geçiş anlaşması sayesinde turistik yoğunluğun sonraki yıllarda daha da artacağını vurguladı. 

Gürcülerin ziyareti giderek artıyor 
Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapanların sayısı kimlikle geçiş ve iş imkanlarından dolayı her geçen yıl artıyor. Gürcistan’dan kara ve hava yoluyla Türkiye’ye yapılan ziyaret sayıları ise 2015’de 1 milyon 900 bin, 2016’da 2 milyon 200 bin ve 2017’de de 2 milyon 400 bin olarak görülüyor. 

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AlanyaGürcistanTiflisTurizm Fuarı
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