Alanya gündeminde bugün neler var? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Babasını öldüren Ukraynalı'dan kan donduran ifadeler, çevreyolunda motosiklet faciası, Alanya'da petrol istasyonunda korkutan patlama, duayen turizmciden sektöre uyarı... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle