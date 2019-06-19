Alanya gündeminde bugün neler var? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ANKARA ÇIKARMASI
POLİSTEN KALDIRIM DENETİMİ
BABASINI ÖLDÜREN UKRAYNALI'DAN KAN DONDURAN İTİRAF
DUAYEN TURİZMCİDEN SEKTÖRE UYARI
ÇEVREYOLUNDA MOTOSİKLET FACİASI
BÜYÜKŞEHİR DENETİMLERİ ARTTIRDI
SUÇ MAKİNESİ ALANYA'DA YAKALANDI
ALANYA'DA MARKET HIRSIZI KISKIVRAK YAKALANDI
TÜRKLER'DE KAÇAK İÇKİ ALARMI
PLAJ KRİZİNE MUHİTTİN BÖCEK SON NOKTAYI KOYDU
ALANYASPOR'DAN LOPES HAREKATI
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 17:36