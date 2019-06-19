Alanya gündeminde bugün neler var? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Babasını öldüren Ukraynalı'dan kan donduran ifadeler, çevreyolunda motosiklet faciası, Alanya'da petrol istasyonunda korkutan patlama, duayen turizmciden sektöre uyarı... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya gündeminde bugün neler var? Hepsi Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR? 

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN ANKARA ÇIKARMASI

POLİSTEN KALDIRIM DENETİMİ

BABASINI ÖLDÜREN UKRAYNALI'DAN KAN DONDURAN İTİRAF

DUAYEN TURİZMCİDEN SEKTÖRE UYARI

ÇEVREYOLUNDA MOTOSİKLET FACİASI

BÜYÜKŞEHİR DENETİMLERİ ARTTIRDI

SUÇ MAKİNESİ ALANYA'DA YAKALANDI

ALANYA'DA MARKET HIRSIZI KISKIVRAK YAKALANDI

TÜRKLER'DE KAÇAK İÇKİ ALARMI

PLAJ KRİZİNE MUHİTTİN BÖCEK SON NOKTAYI KOYDU

ALANYASPOR'DAN LOPES HAREKATI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 17:36
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