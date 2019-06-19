Alanya gündemi yine dopdolu! Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da torbacı operasyonu, Her yerde aranıyordu!, Alanya'da trajıkomik 'çatı'kondu!, 'Her şey Alanya için!... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya gündemi yine dopdolu! Hepsi Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR? 

ALANYA’DA TORBACI OPERASYONU
 HER YERDE ARANIYORDU!
 TRAJİKOMİK ‘ÇATI’KONDU! 
YASAK DELENLERDE ‘BUGÜN’
 ‘UÇUŞLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
‘HER ŞEY ALANYA İÇİN’
 ‘19 İLÇEYE EŞİT HİZMET’
FESTİVALE ‘ALANYA’ DAMGASI 
 SORUN KİMDE?
 SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR 
KUŞKONMAZ NASIL YAPILIR? 
 GELENEKLERİ YAŞATTILAR
 ALKÜ BU YIL 1.343 MEZUN VERECEK
 ALKÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
ATİK’TEN AKADEMİSYENLERE İPUÇLARI
BABALAR ADINA ANLAMLI ETKİNLİK
 ÜNLÜ KİMYAGER ALANYA’YA GELİYOR
ALANYALILARA ‘SAHTE BAL’ UYARISI
 GÖKBEL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
GAZİPAŞA’DA İNANILMAZ AŞI YÖNTEMİ
 VERGİ DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN’
-spor-
ALANYASPOR'A GENÇ YILDIZ ADAYI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 18:02
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