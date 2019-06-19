Alanya gündemi yine dopdolu! Hepsi Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
ALANYA’DA TORBACI OPERASYONU
HER YERDE ARANIYORDU!
TRAJİKOMİK ‘ÇATI’KONDU!
YASAK DELENLERDE ‘BUGÜN’
‘UÇUŞLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’
‘HER ŞEY ALANYA İÇİN’
‘19 İLÇEYE EŞİT HİZMET’
FESTİVALE ‘ALANYA’ DAMGASI
SORUN KİMDE?
SORUNLAR MASAYA YATIRILIYOR
KUŞKONMAZ NASIL YAPILIR?
GELENEKLERİ YAŞATTILAR
ALKÜ BU YIL 1.343 MEZUN VERECEK
ALKÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
ATİK’TEN AKADEMİSYENLERE İPUÇLARI
BABALAR ADINA ANLAMLI ETKİNLİK
ÜNLÜ KİMYAGER ALANYA’YA GELİYOR
ALANYALILARA ‘SAHTE BAL’ UYARISI
GÖKBEL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
GAZİPAŞA’DA İNANILMAZ AŞI YÖNTEMİ
VERGİ DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN’
-spor-
ALANYASPOR'A GENÇ YILDIZ ADAYI
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 18:02