Alanya gündemi Dim TV'de

ALANYA'NIN gündemi Dim TV'de(dimtv.tv) takip edilir. Son 24 saatteAlanya'da olup bitenler, en çok konuşulanlar, gündeme dair her şey Alper Kutay ile Ana Haber'de.

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