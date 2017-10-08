Alanya GSL hakkında çarpıcı iddia!

TÜRKLER Mahallesi'nde bulunan ve 3 sene önce açılan Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) idaresi ve okul müdürü Ömer Faruk Aykuş’un okuldaki uygulamalarına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Evren Kurtoğlu,

okulda görev yapan öğretmenlerin idare ve okul müdürü Aykuş’a karşı koyamaz duruma geldiklerini, devamlı tehdit altında olduklarını öne sürdü.

'MÜDÜR NOTLARLA ŞAHSEN OYNUYOR'

Kurtoğlu, Alanya GSL idaresi ve okul müdürü Aykuş hakkında şu iddialarda bulundu:"Öğrenciler izni olmadan okul dışında sigara içerken veya gezerken görüntüleri alınarak velilerine söylenecekleri konusunda tehdit ediliyor. Kendisine karşı gelen öğrencilere karşı öğretmenler üzerinde baskı kurarak sınıfta bırakılıyor. Bazı öğrencilerin hak etmediği halde geçmesi sağlanıyor. E-okul notları ile okul müdürü şahsen oynuyor.

'HEYET RAPORU KABUL EDİLMİYOR'

Okuldan sonra otobüs çarpıp kaza geçiren bir kız öğrencinin 2 haftalık heyet raporunu kabul edilmiyor. Hastane, hastane dolaştırılıp ameliyatıyla ilgili raporu olmasına rağmen başka hastalığıyla alakalı olmayan raporlar alınmaya

zorlanıyor ve ilgisiz rapor temin edilmesine rağmen sınıfta kalacağı söylemiyle çocuk baskı altına alınıyor. Okul Müdürü Aykuş’un bağlı olduğu Eğitim Bir Sen sendikası güvencesi altında hakkındaki tüm şikayetler savuşturuluyor. Bakanlık nezdinde şikayetler olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmıyor.

'OKULA MÜDÜR ATANAMIYOR'

Öğrencileri sözde destek aldığı kurumların istekleri üzerine herhangi bir veli izni ve can güvenliği olmadan kayık üzerinde müzik verdirtiyor veya çeşitli eğitim dışı faaliyetlere zorlanıyor. Ayda 5 TL ödeyen öğrenciler kutulardaki telefonlarını öğlen alabilirken, ödemeyenlerin telefonları sepete atılarak verilmiyor. Aykuş okulun resmi müdürü olmamasına karşın, 3 yıldır vekâleten okul müdür olarak bulunduğu okula hiçbir müdür atanamıyor. Eşini müdür yardımcısı koltuğuna oturtarak yönetici etik kurallarına karşı geliyor. Bu sene eşi farklı okula gönderilmesine rağmen 1 hafta sonra aynı okula tekrar getirtiliyor.

'ÖMER HOCAYA BULAŞMAYIN DENDİ'

Kendisini şikâyet ve dava edeceklerini söyleyen velilere “öğrencinizle okulda, sizinle dışarıda uğraşırım benim elim uzun” diyerek tehdit ediyor. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden bir veli ilçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e şikâyette bulunuyor. Aldığı yanıt ise "Ömer hocaya bulaşmayın, siz zararlı çıkarsınız" şeklinde oluyor. Bağış adı altında makbuzsuz bir şekilde zorunlu denilerek para toplanıyor. Okul devlet okulu olmasına rağmen yetenek sınavlarından 150 ila 200 TL arasında ücret alınıyor."