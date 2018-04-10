Alanya Göç İdaresine Topçu'dan eleştiri

Yasin ARAZ

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşınan Alanya Göç İdaresi ile ilgili açıklamalar yaptı. Göç İdaresi'nin ciddi bir personel sorunu yaşadığını ifade eden Topçu, yetkililerden destek istedi. Topçu, "Antalya il genelinde yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının yüzde 25'ini bünyesinde bulunduran Alanyamızda, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanımız Mehmet Şahin’in katkılarıyla Alanya Göç İdaremiz yeni binasına kavuşmuş ve çalışmalarını daha rahat bir ortamda sürdürmeye başlamıştır. Kötü geçen iki senenin ardından olumlu bir hava içinde hazırlandığımız 2018 sezonuna katkısı azımsanmayacak olan ve Alanya'da görev yapacak olan tur operatörü temsilcilerimizin izinlerini almak için tekrar Antalya Göç İdaresi'ne başvurmamız gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Konu ile ilgili yetkililerle yaptığımız görüşmeler sonucunda Alanya'da yaşayan yerleşik yabancıların sayısının fazla olması ve iş yükü nedeniyle acentaların, tur operatörü temsilci izni işlerinin Antalya'dan takip edilmesi gerektiği bilgisini aldık. Bu durum bir çok acentacı arkadaşımıza hem zaman, hem de maddi olarak bir yük getirmekte. Kaldı ki fiziki şartları iyileştirilmiş bir Göç İdaremiz bulunmakta. Konu ile ilgili yetkililere gerekli başvurumuzu hem sözlü, hem de yazılı yapmaktayız.

'KONTENJAN TALEBE GÖRE BELİRLENMELİ'

Aslında Türkiye'nin bir çok yerinde iş yükü ve personel sayısına baktığımızda rahatlıkla tayin yoluyla sorunun çözülebileceği kanaatindeyiz. Alanya'nın il olmamasından kaynaklanan personel kontenjan sorununun Alanya'nın ürettiği iş hacmine ve pratikte karşılaştığımız sorunlara göre çözülmesini istiyoruz. Şu anda göç idaresi bulunan bir çok ilden kat ve kat iş yüküne sahip ilçemize sahadaki gerçekliğe göre kadro ayrılması bizce zaruri görünmektedir. Yeterli personelin olmaması buradaki yerleşik yabancıların da ileri tarihlere randevu almasına ve mağduriyetler yaşanmasına neden olmakta. Bırakın diğer illeri, Antalya'nın ilçelerinin iş yüklerine göre Alanyamızda yeterli personel olmadığı kısa bir araştırmada görülebilir. Yılda 13 bin civarında işlem yapan Alanya'da 7 personel görev alırken, Kemer'de 2 bin işleme karşılık 4 personel bulunmaktadır. Özellikle tur operatörü temsilcilerine alınan izinlerin yoğunluğu Mart-Nisan-Mayıs aylarında olmaktadır. En azından bu yoğun günlerde yapılacak takviyeler bizim Antalya'ya gidip gelmelerimizdeki kayıplarımızın önüne geçecektir. Konuyu bir kez daha başta yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Sürekli sezonun iyi gitmesi ile ilgili çalışmalarımızın yanında bunun alt yapısının da dikkatle hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.