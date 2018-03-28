Alanya gece hayatının ünlü ortakları ayrıldı 

YILLARDIR Robin Hood Disco, Latino Club, Miami Club ve Tunnel Bar'ın işletmeciliğini birlikte yapan Bayram Alaşkan ve Erdal Akgün'ün ortaklığı sona erdi. Ortaklardan Bayram Alaşkan sosyal medya hesabından konuya ilişkin yayınladığı paylaşımında, Erdal Akgün ile uzun yıllar süren ortaklıklarını bitirdiklerini ifade etti. Alaşkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Erdal Akgün ile olan ortaklığım, bugün itibariyle sona ermiştir. Robin Hood ve Latino Club şahsıma, Tunnel Bar ve Miami Club ise kendisine geçmiştir. Herkese hayırlı olsun. Kamuoyunun bilgisine."