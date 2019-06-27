Alanya GC açıkladı: Dim Medya'ya 5 ödül

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Gaye Coşkun, 2018 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Yeni Alanya 2 dalda, Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ise 3 dalda ödüle layık görüldü. Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü ise AGC yönetim kurulu kararıyla gazeteci Mehmet Ali Gürses'e verildi.

'DEĞERLENDİRME 6 SAAT SÜRDÜ'

AGC Başkanı Coşkun'un açıklaması aynen şöyle: Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin 2018 yılı Medya Başarı Ödülleri Yarışması’nın jüri değerlendirme toplantısı 22 Haziran 2019 tarihinde AGC Center’da yapıldı.

Ödüller, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya GC Başkan Yardımcısı ve TSYD Başkanı Şifa Çiçek, NTV Antalya Temsilcisi Sibel Atasoy Aksoy, İHA Bölge Müdürü Cafer Eser ve TRT Bölge Müdürü Ahmet Önal’ın yaklaşık 6 saat süren titiz değerlendirmesi sonucu sahiplerini buldu. Yarışmaya 18 dalda 60 eser katıldı. Değerlendirme neticesinde 15 dalda 15 eser ödüle layık bulundu. Öncelikle yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Ödül alan arkadaşlarımızın başarılarının devamını dileriz. Yarışmaya katılıp ödül alamayan tüm arkadaşlarımızı da gayretlerinden ötürü tebrik ederiz.

2018 yılı Medya Başarı Ödülleri’nin yanı sıra, AGC Yönetim Kurulu tarafından Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’ne de karar verildi. 2018 Yılı Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü’nün bu yıl gazeteci Mehmet Ali Gürses’e verilmesi kararlaştırıldı.

ÖDÜL ALAN ESERLER

- GAZETE HABERİ / AYNUR ÖZKAYA / GERÇEK ALANYA GAZETESİ. ‘Dalga Geçer Gibi’ adlı eserle

- GAZETE HABERİ (Jüri Özel Ödülü) MESUT UYGUR / GÜNDOĞMUŞ GAZETESİ. ‘Dehşet Anları’ adlı eserle

- GÜNCEL YAZILAR / FEYZİ AÇIKALIN / YENİ ALANYA GAZETESİ / ‘Her sabah uyandığımda’ adlı eserle

- GEZİ-İNCELEME-ARAŞTIRMA / BURAK EYÜP GÜL / GERÇEK ALANYA GAZETESİ / ‘İnsanlık ayıbı’ adlı eserle

- RÖPORTAJ / MEVLÜT UYGUR / ALANYA POSTASI / ‘Dünden bugüne ALKÜ’ adlı eserle



- SPOR HABERİ / TEOMAN ERİŞ / HABER ALANYA GAZETESİ / 'Mescit yalanı’ adlı eserle

- SAYFA DÜZENİ / DÜNDAR ÇETİN / YENİ ALANYA 1. SAYFA

- GAZETE REKLAM-TASARIM/ANASTASSİA ÇETİNKAYA / DİSCOVER TURKEY

- TV HABERİ / ERDAL ANAK / İHA /'Dolandırıcı’ adlı eserle

- GÖRÜNTÜ KAMERA ÇALIŞMASI / MUSTAFA YÜKSEK / KANAL A

- MONTAJ-KURGU/ RAMAZAN ÖZDEMİR / DİM TV

- HABER PROGRAMI / ALPER KUTAY / DİM TV / Seçim Özel adlı eserle

- TV KÜLTÜR PROGRAMI / OĞUZ KORUM / DİM TV / ALANYACA

- TV SPOR PROGRAMI / ERCAN YILDIRIM / BASIN Tribünü-Kanal A

- İNTERNET GAZETESİ / IŞIL DOĞAN / www.alanyaadres.com

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2019, 14:36