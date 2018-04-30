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Alanya-Gazipaşa Yolu’na bakım 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Gazipaşa Sahil Yolu’nda bakım ve onarım çalışması yaptı

Alanya-Gazipaşa Yolu’na bakım 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya-Gazipaşa Sahil Yolu’nda bakım ve onarım çalışması yaptı

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:22
Alanya-Gazipaşa Yolu’na bakım 
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan ekipleri,  Alanya ile Gazipaşa arasında yıllarca kara yolu ulaşımının gerçekleştirildiği, yeni bölünmüş yolun hizmete açılmasıyla nostaljik bir yol durumuna gelen Sahil Yolu’nda bakım ve onarım çalışması yaptı. Kırsal alan bakım onarım ve asfalt ekipleri, yolun bozulan, çöken ve tehlike arz eden bölümlerinde bozuk asfaltı kaldırarak yerine kaplama yaptı. Çöken alanlarda dolgu çalışması yaptı. Bozuk olan diğer noktalarda ise bakım onarım gerçekleştirdi.  Hem bölgede yaşayan vatandaşlar, hem Aysultan Kadınlar Plajı’na giden vatandaşlar hem de bölgede işletmesi olan vatandaşlar, yapılan bu çalışmaların ardından Alanya-Gazipaşa Sahil Yolu’nda daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

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