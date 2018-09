Alanya gazilerini unutmadı

SAYGI duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Muharip Gaziler Derneği mensupları, siyasi partilerin İlçe başkanları, kamu kurum ve kuruluş yerkilileri, oda ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Gaziler adına bir konuşma yapan Gazi Abdullah Yılmaz, "Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Her zaman her yerde bu zaferlerde yer alanlar sadece bir gün değil her gün hatırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

