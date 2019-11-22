Alanya Gastro Antalya'yı fethetti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle, Antalya Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından düzenlenen GastroAntalya, 21-24 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO Sergi Alanı’nda başladı. Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke ve birçok şef, gurme ve akademisyen GastroAntalya 2019’da buluşacak.

ETKİNLİĞİN ANA TEMASI TURUNÇGİLLER OLDU

36 ülkeden, 800 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlik programında, uluslararası yemek yarışmalarının yanı sıra çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri, ünlü şeflerin katılımı ile renklenecek olan söyleşiler de yer alıyor. GastroAntalya 2019’un ana teması Turunçgiller olurken, Rusya Federasyonu konuk ülke olarak etkinlikte yer alacak. Konularında uzman katılımcı konuşmacılarla Ustadan Çırağa- Babadan Oğula Antalya’nın Simgesel Lezzetleri, Türk-Rus Mutfağı Etkileşim ve Benzerlikleri, Turizm ve Yiyecek-İçecek Tesislerinde Hijyen ve İsraf ile Kaybolan Ekonomi, Antalya Narenciye yetiştiriciliğinin dünya üzerindeki yeri üzerine söyleşiler gerçekleşirken, ünlü şefler turunçgilleri mutfakta nasıl kullandıklarını workshoplar da uygulamalı gösteriliyor.

MUTFAK MİRASI ALANYA GASTRO ANTALYA’YI FETHETTİ

İlk gününde yarışmalar, workshoplar, günün konuları ve konuşmacıları güne damgasını vurdu. Büyük ilgiyle ilk gün programı tamamlandı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü ve Culinary Heritage Europe Temsilcisi Alanya Koordinatörü Sevda Erdoğmuş, Meditea Türkiye Direktörü Sırma güven moderatörlüğünde “Gastronomide Bölgesel Markalaşma” konulu panelde yer aldı. Aynı oturumda Chaine des Rotisserius Antalya başkanı Nihat Tümkaya Akev Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Aylin Aktaş Alan yer aldı. Ayrıca Mutfak Şefi Abdi Gündüz konuşmalar devam ederken sıvı nitrojenle avokadolu dondurma yaparak avokado kullanımına farklı bir yorum katarak Avokado konusunu işleyen ve bu konuda büyük çalışmalar yapan Alanya Belediyesi ve Mutfak Mirası Alanya ekibine anlamlı bir jest yaptı. Tadımı panel konuşmacıları tarafından yapılan dondurma çok beğenildi.

ALANYA AVOKADOSU İLE SÜRPRİZLER HAZIRLANIYOR

Panelde Culunary Heritage Alanya’nın çalışmaları sistem bilgileri, yerel üretici ve yerel işletmelerle yapılan çalışmalar anlatıldı. Yapılan çalışmalar büyük ilgi gördü. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Culinary Heritage Europe Temsilcisi Alanya Koordinatörü Sevda Erdoğmuş, “Mutfak Mirası Alanya projesi çatısı altında çalışmalarımız devam ediyor. Alanya belediyesi olarak yerel üreticiye ve yerel işletmelerimize tam destek veriyoruz. Sistem sayesinde üye işletmelerimizi sanal ortamda da destekliyor bütün dünyada hem işletmenin hem Alanya’mızın bilinirliğini yerel ürünler ve yerel lezzetler üzerinden yapıyoruz. Avokado üretiminin lokomotifi Alanya olduğundan sektörde hak ettiği yeri bulması ile ilgili çalışmalarımız hızlandı. Özellikle son yıllarda Alanya’da üretimi artan avokado ile ilgili büyük sürprizler hazırlıyoruz” dedi.