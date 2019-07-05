Alanya Garnizon Komutanı'na veda: Kayseri'ye atandı

Alanya Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yavuz Erek'in tayini Kayseri'ye çıktı. Alanya'ya veda edecek komutan için Konyalı Hacıbey Restoran'da bir veda yemeği organize edildi.

Alanya Garnizon Komutanı'na veda: Kayseri'ye atandı
banner404

ALANYA Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yavuz Erek’in tayininin çıkması nedeniyle çalışma arkadaşları veda yemeği düzenledi. Konyalı Hacıbey Restoran’da düzenlenen veda yemeğinde personelin üzgün olduğu dikkat çekti. Kayseri’ye tayin olan Yüzbaşı Yavuz Erek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de vedalaşmak için makamında ziyaret etti. Başkan Yücel, ”Şehrimizdeki görev süresini tamamlayan ve Kayseri’ye tayin olan Yüzbaşı Yavuz Erek’e nazik ziyareti için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan...
Reyhanlı'daki patlamayla ilgili Erdoğan'dan...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479