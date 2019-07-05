Alanya Garnizon Komutanı'na veda: Kayseri'ye atandı

ALANYA Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yavuz Erek’in tayininin çıkması nedeniyle çalışma arkadaşları veda yemeği düzenledi. Konyalı Hacıbey Restoran’da düzenlenen veda yemeğinde personelin üzgün olduğu dikkat çekti. Kayseri’ye tayin olan Yüzbaşı Yavuz Erek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de vedalaşmak için makamında ziyaret etti. Başkan Yücel, ”Şehrimizdeki görev süresini tamamlayan ve Kayseri’ye tayin olan Yüzbaşı Yavuz Erek’e nazik ziyareti için teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.