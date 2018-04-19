Alanya firması fark yarattı

ALANYA'DA üretilen kolloidal gümüş ve nano gümüş içeren cilt bakımı ürünleri ile Türkiye'de üretim kapasitesi bakımından sektörün birinci firması Pyramed Center'in sahibi Kemal Tuna, kolloidal gümüş ve gümüşlü cilt bakımı ürünleriyle herkesin tanışması gerektiğini vurguladı. Tuna, "Ürünlerimiz asla kimyasal ya da sentetik maddeler içermemektedir. Ürünlerimiz medikal gümüş ve doğal yağlarla hazırlanıyor. Kullanıcılar da ürünlerimizle ilgili bize memnuniyetlerini iletiyorlar. Fuarda gördüğümüz ilgiden dolayı da çok mutluyuz" dedi.

10 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Avrasya bölgesinin en büyük kozmetik fuarı olan 14. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı Beauty Eurasia, 12-14 Nisan tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Birçok önemli kozmetik ve güzellik markasının yanı sıra ünlü isimlerin de yer aldığı Beauty Eurasia Fuarı, 106 ülkeden 10 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Öte yandan, Türkiye'nin ilk kolloidal gümüş ve altın suyu üreticisi olan Kemal Tuna'nın gümüş suyunu anlattığı 'Sağlıklı Yaşamın İksiri Gümüş Suyu' isimli kitabının ikinci baskısı da fuarda okuyucular için yerini aldı.