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Alanya firması ALBİMO Bahreyn'de 

Bir Alanya firması olan ALBİMO, global olma yolunda ilerliyor. Bahreyn Bayisi'ni açan ALBİMO, Ocak'ta Azerbaycan'da kurdele kesecek

Alanya firması ALBİMO Bahreyn'de 

Bir Alanya firması olan ALBİMO, global olma yolunda ilerliyor. Bahreyn Bayisi'ni açan ALBİMO, Ocak'ta Azerbaycan'da kurdele kesecek

22 Aralık 2016 Perşembe 14:44
Alanya firması ALBİMO Bahreyn'de 
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ALANYA Bilal Mobilya (ALBİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Gömeç'in, Alanya'da küçük bir mobilya döşeme atölyesi ile başladığı büyüme serüveni Türkiye'deki 81 ilin ardından nihayet yurtdışına ulaştı. Merkezi Alanya'da bulunan ALBİMO, Alanya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturduğu çok sayıdaki mağazasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurduğu ALBİMO Mobilya Üretim Fabrikası ile büyümesini sürdürdü. Kaliteli, şık ve uygun fiyatlı ürünleriyle kısa sürede tüketicinin gözdesi haline gelen ALBİMO ürünleri, Türkiye'nin 81 ilindeki mobilya mağazalarında yerini aldı. ALBİMO şimdi de Bahreyn Bayisi'ni açarak yurtdışına açıldı. Bahreyn merkezdeki 1500 metrekarelik dev ALBİMO Mağazası'nın açılışına Bahreyn protokolü ve vatandaşlarının ilgisi son derece yoğundu. Bahreyn ALBİMO'nun açılış kurdelesini ALBİMO Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Gömeç ve Bahreyn protokol üyeleri kestiler. Gömeç, Yeni Alanya'ya yaptığı değerlendirmede "Bahreyn'de Türkiye ürünlerine yoğun ilgi olduğunu gözlemledim. Bahreyn halkı, tercihlerinin her zaman Türk ürünleri olduğunu çok net şekilde ifade ediyorlar. Bahreyn'in ardından önümüzdeki Ocak ayı içerisinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de ALBİMO açılacak. Hedefimiz, ilk etapta en az 30 ülkeye ALBİMO bayiliği vermek. Ülkemizde 81 ilimize ürün verirken, yurtdışında da ALBİMO'nun gücünü ortaya koymak istiyoruz" dedi. Bahreyn basını da, ALBİMO'nun açılışına geniş yer verdi. 
BAHREYN HAKKINDA 
Resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Asya'da, Basra Körfezi'nde yer alan bir ada ülkesi. Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında Suudi Arabistan yer alır. Kuzeybatıdan, 25 Kasım 1986 kullanıma açılan ve 
25 kilometre uzunluğundaki Kral Fahd Geçidi ile deniz üzerinden karayolu ile Suudi Arabistan'a bağlanmıştır. Bahreyn 2006 yılında Arap dünyasının en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 2008 yılında dünyanın en hızlı büyüyen finans merkezi ünvanını almıştır. 2011 yılında Bahreyn, Orta Doğu bölgesinin en özgür, tüm dünyada ise 10. özgür ekonomisi olarak kabul edilmiştir. Petrol, tüm Arap ülkelerinde olduğu gibi, Bahreyn'de de lokomotif güçtür. İletişim ve ulaştırma faaliyetlerinin ülkede çok hızlı gelişmesi ile ülke yabancı yatırımcılar için bir çekim merkezi olmuştur.
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Son Güncelleme: 22.12.2016 14:52
Anahtar Kelimeler:
Kral Fahd GeçidiBahreynAlbimo
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