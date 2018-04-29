Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya Final Temel Lisesi 3. resim sergisini açtı

Final Temel Lisesi öğrencilerinin 1 yıllık çalışma sonucu ürettiği tablolar, İskele Şelale Meydanı önünde haftasonu görücüye çıktı

Alanya Final Temel Lisesi 3. resim sergisini açtı

Final Temel Lisesi öğrencilerinin 1 yıllık çalışma sonucu ürettiği tablolar, İskele Şelale Meydanı önünde haftasonu görücüye çıktı

29 Nisan 2018 Pazar 18:33
Alanya Final Temel Lisesi 3. resim sergisini açtı
İlgili Galeriye Git
banner404

ALANYA Final Temel Lisesi, geleneksel hale getirdikleri resim sergisinin 3'üncüsünü bu yıl 29 Nisan'da açtı. İskele Şelale Meydanı önündeki alanda açılan sergi, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadarki öğrencilerin bir yıl boyunca büyük emeklerle tuvale aktardığı resimler, büyük beğeni topladı. 150 kadar eserin sergilendiğini ifade eden Alanya Final Temel Lisesi Resim Öğretmeni Yeşim Güler, üç yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti. Okulun Kurucu Müdürü Necat Küçük ise, öğrencilerin büyük uğraşlar sonucu hazırladıkları eserlerin oldukça beğeni topladığını, velilerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 29.04.2018 17:07
Anahtar Kelimeler:
Final Temel Lisesiİskele Şelale Meydanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaybolan yamaç paraşütü sporcusu ölü bulundu
Kaybolan yamaç paraşütü sporcusu ölü bulundu
Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen: Ekstrem hava olaylarına daha çok tanık olacağız
Ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen: Ekstrem hava olaylarına daha çok tanık olacağız
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi
Eski sunucuyu böcekler canlı canlı yedi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim