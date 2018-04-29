Alanya Final Temel Lisesi 3. resim sergisini açtı

ALANYA Final Temel Lisesi, geleneksel hale getirdikleri resim sergisinin 3'üncüsünü bu yıl 29 Nisan'da açtı. İskele Şelale Meydanı önündeki alanda açılan sergi, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü. 5'inci sınıftan 11'inci sınıfa kadarki öğrencilerin bir yıl boyunca büyük emeklerle tuvale aktardığı resimler, büyük beğeni topladı. 150 kadar eserin sergilendiğini ifade eden Alanya Final Temel Lisesi Resim Öğretmeni Yeşim Güler, üç yıldır bu geleneği sürdürdüklerini belirterek öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade etti. Okulun Kurucu Müdürü Necat Küçük ise, öğrencilerin büyük uğraşlar sonucu hazırladıkları eserlerin oldukça beğeni topladığını, velilerden de olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.