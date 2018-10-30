Alanya Fener Alayı'nda buluştu

Alanya’da  Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı ile taçlandı. Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluştu

Alanya Fener Alayı'nda buluştu
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Alanya Fener Alayı'nda buluştu

Alanya Fener Alayı'nda buluştu

CUMHURİYETİN ilanının 95'inci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlandı. 28 Ekim itibariyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde saat 19.30’da başlayan Fener Alayı ile doruğa ulaştı. Atatürk Anıtı önünde başlayan Fener Alayı, belediye binası arkasında yapılan gösteriler ve Kıraç konseriyle son buldu. Gelenekselleşen Fener Alayı ile birlikte Alanya sokaklarında şanlı Türk bayrakları ve Cumhuriyet coşkusu yaşandı. Bu anlar ise Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından naklen izleyici ile buluştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 01:01
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