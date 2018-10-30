Alanya Fener Alayı'nda buluştu

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Coşkulu kalabalığın Atatürk Anıt önünde toplanmasının ardından Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan’ın yaktığı meşale ile kortej yürüyüşü başladı. Cumhuriyet kutlamasına ilgisi yoğun olan vatandaşlar, Atatürk Caddesi’nde uzun kuyruk oluştururken açılan dev Türk Bayrağı geceye damga vurdu.

KUM SANATI VE ZEYBEK GÖSTERİSİ

Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş, İskele güzergahında devam etti. Konser alanında son bulan yürüyüşe yol boyunca esnaf ve vatandaşlardan da büyük destek geldi. Konser alanını hınca hınç dolduran vatandaşlara, Kıraç konseri öncesi kum sanatı ve zeybek gösterisi sunuldu.

‘TÜRKİYE CUMHURİYETİ ULU BİR ÇINAR OLMUŞTUR’

Büyük bir coşku ve alkış seliyle sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken şöyle konuştu: “Anadolu’ya ulaşan, kadim Türk milletinin bu topraklarda inşa ettiği son eseri olan Türkiye Cumhuriyeti artık, köklerini geçmişe kollarını geleceğe uzatan, ulu bir çınar ağacı olmuştur. Bu büyük eserimizle gurur duyuyor, onu yükseltmek ve daha ileriye taşımak için, hiç durmadan hep birlikte çalışıyoruz. Bu meydanda toplanarak, bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

KIRAÇ ALANYA’YI SALLADI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ardından sahneye çıkan Kıraç, ‘’Zaman’’ adlı eseriyle başlangıç yaptı. Konserin başlangıcından, son anına kadar vatandaşların da şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu. Kıraç en sevilen şarkılarını Alanyalılar için seslendirirken konser alanını dolduran binlerce vatandaş, Türk Bayraklarıyla alanı adeta şölen havasına çevirdi.

BAŞKAN YÜCEL, KIRAÇ’A ALANYASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sahneye gelerek sanatçının portresi üzerine işlenmiş Su Kabağı, Kıraç’ın adına özel hazırlanan Alanyaspor forması, çiçek ve plaket hediye etti.

Kıraç muhteşem sahne performansını 10. Yıl Marşı ile bitirirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 11:27