Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi'nde şehit aileleri ve gaziler için kermes

ÖZEL Alanya Fen Bilimleri Temel Lisesi'nin düzenlediği 'Şehitlerimize ve Gazilerimize Destek Kermesi' programı dün okul bahçesinde gerçekleşti. Programa Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da destek verdi. Hüseyin Er, program hakkında yaptığı açıklamada "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıldönümü ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarımızda Çanakkale Zaferi'nin ruhuna uygun, gençlerimizdeki milli ve manevi duyguları tazelemek, milli şuuru yerleştirmek, geliştirmek amacıyla programlarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda sınır ötesi harekatta milletimizin bekası için mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize destek amacıyla kermesler yapıp, elde etmiş olduğumuz gelirleri Mehmetçik Vakfı'na yatırıyoruz. Söz konusu vatan olduğu zaman bu ülkenin her bireyinin kahraman kesilip, düşmana haddini bildireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse bölemez, ayıramaz, biz beraber, birlikte güçlüyüz" diye konuştu.