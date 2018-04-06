Alanya esnafının Mehmet Şahin'den talepleri

ESNAF, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerinde yeniden ALTSO Başkanı seçilen Mehmet Şahin'den taleplerini sıralamaya başladı. Esnaflar, Başkan Şahin öncülüğündeki Alanya odaklı hizmetlerin yeni dönemde de sürmesi gerektiğine değinerek, bugüne kadar yaptığı hizmetlerin Şahin'e yeniden başarıyı getirdiğini söylediler. İşte o görüşlerden bazıları:

'DAHA İYİ HİZMETLER YAPMAK ZORUNDA'

MURAT ER (SİMİTÇİ)

Mehmet Şahin de yabancı değil, Mustafa Tuna da, hak eden kazandı. Mehmet Şahin, ALTSO'ya başkan seçildiyse Alanya'ya hizmet olarak ne gerekliyse bu hizmetleri yapmak zorunda. Eğer yapmazsa bir sonraki seçimde üyeler gereken cevabı verir. Alanya odaklı hizmetlerine devam etmesi herkesin en büyük temennisi. Seçimi kazanmakla bitmiyor, başkanlar yeniden bir seçim daha yapılacağını unutmadan çalışsınlar.

'ALIŞVERİŞ YAPACAK TURİST İSTİYORUZ'

HÜSEYİN GÜMÜŞ (AYAKKABICI)

Biz esnaf olarak iyi alışveriş yapacak bol bol turist istiyoruz ve sağlık sıhhat istiyoruz. Halimizden memnunuz. ALTSO'nun mevcut Başkanı Mehmet Şahin yeniden başkan seçildi. Seçimlerde kimin kazanacağını bilemezsiniz, insanlar kapalı bir yere giriyor, oy kullanıyor. İki veya üç kişi çıkıyor, yarışıyor, bir kişi kazanıyor. Demokrasinin olduğu yerde bunlar olağan şeyler, inşallah Alanyamıza hayırlı uğurlu olur. Şahin, bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları sona erdirip, tüm Alanya'yı yakından ilgilendiren yeni projeler üretmeye devam ederse, bir sonraki dönem için de avantajlı olur.

'YAPTIKLARI YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ'

SÜLEYMAN TÜRKÖZ (ESNAF)

Mehmet Şahin'in ALTSO'ya yeniden başkan seçilmesi sürpriz olmadı. Biz esnaflar olarak Şahin'in kazanacağını tahmin ediyorduk. Yaptığı işler ortadaydı, esnafın yanında geziyor, dolaşıyor, yani bizim için sürprizlik bir durum yok. Yeni dönemde Şahin'in daha aktif çalışmasını bekliyoruz. Alanya'nın esnafları olarak sadece patronlara yönelik seminerler, kurslar veya eğitimler değil de esnaflara yönelik aktivitelerin de olmasını istiyoruz. Bizlere de 'Sizin için ne yapabiliriz?', 'Sizin çalışma şartlarınız nasıl?' diye sorulmasını istiyoruz. Sonuç olarak bizim de Alanya ticaretine katkımız oluyor, belki de en büyük emek biz esnafların, bizim de sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz. Çünkü bizim de sorunlarımız var. Gündemimizde olan genelde kış aylarında işsizlik problemini çok yaşıyoruz ve birçok arkadaşımızın bu konuda sıkıntıları var. Yani bu konularla ilgili bizlerle de toplantı yapılırsa, dertlerimizi direkt başkanımıza anlatmak isteriz.

'HALKLA İÇ İÇE OLMALILAR'

İLHAN YILDIRIM (KUYUMCU)

Öncelikle başkanlık koltuğu Alanyamız için Mehmet Şahin'e yeniden hayırlı, uğurlu olsun. Yalnızca Mehmet Şahin için konuşmak istemiyorum. Alanya'yı idare eden Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı ve diğer birim amirleri ve oda temsilcileri olsun, hepsinin halkla iç içe olmaları gerekiyor. Yalnızca makam koltuklarında oturup, kendilerine ziyarete gelenlere çay, kahve ikram ederek veya bir ihtiyacı olup da ayağına giden insanların ihtiyaçlarını gidermekle olmaz. Başkanlık veya idarecilik halkla iç içe olmayı gerektiriyor. Ben isterim ki her hafta bir defa Alanyamızı idare eden kişilerin, Alanya'nın esnaflarını gezip çay, kahve içip, konuşup, onların dertlerini dinleyip, yani Alanya'ya daha iyi nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüp araştırma yapsınlar. Çünkü insanlar oturarak hiçbir şeyin farkına varamaz. Yanına gelen 3-5 kişiden hiçbir şeyin bilgisini alamazsın. Daha iyi hizmet etmek için esnafları gezmek, dolaşmak ve görmek gerekiyor. Az önce saydığım şahısları belki 1-2 defa esnafla oturup konuşurken görmüşümdür. Bu sohbetlerin daha çok olmasını istiyorum. Seçim zamanı haliyle gezmeleri normal, zaten bu Türkiye'de gelenektir. Seçime 1-2 ay kala hangi mevkii olursa olsun, gezerler, dolaşırlar, çay-kahve içerler, sohbet ederler ama seçimin bittiği ertesi gün makam koltuklarında otururlar. Bu durum Mehmet Şahin veya Ali, Veli için geçerli değil, gelenektir. Seçim bitti mi ertesi gün koltuklardan pek kalkmazlar.