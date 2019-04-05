Alanya esnafının 2019'da beklentisi Avrupalı turist

SEZONUN yavaş yavaş açılmasıyla Alanya çarşısında da hareketlenme başladı. Turizm esnafı, 2019 sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu ifade etti. Dim TV’ye konuşan esnaf, “Geçtiğimiz sezon iyi geçti, durumumuzu düzelttik. Bu sezonda da özellikle Avrupalı turist bekliyoruz. Çok güzel bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyoruz” açıklamasında bulundu. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi İskandinav ülkelerinden turistlerin çok daha büyük kâr bıraktığını söyleyen esnaf, rezervasyonların şu an için tatmin edici olduğunu belirtti.