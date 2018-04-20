Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler

İŞTE sezonun ilk günlerinden ilk izlenimleri:

‘SORUN ESNAFTA’

Muzaffer Çakmak(Esnaf); Şuanlık bir artış yok. Turist şuan yok. Az miktarda var ama onlarda otelden dışarı çıkmıyorlar. Sezondan bekletimiz büyük değil. Gelen turistler otelden çıkmıyorlar. Esnafada pek bir katkıları olmuyor. Gelen turistin kaliteside önemli. Kaliteli turist çekmek için tüm esnaf kendilerine çeki düzen vermeli diye düşünüyorum.Sorun esnafta diyede düşünüyorum.Turiste karşı davranışlarını düzeltmeliler.

‘BEKLENTİMİZ YÜKSEK’

Abdullah Görücü(Turizmci); Artış var. Alım gücü orta derece. Yaz sezonu Allah izin verirse iyi olacak beklentilerimiz yüksek. Hazırlıkları bir içinde yapmıştık.Turistler yavaş yavaş gelmeye başladılar. Sezonun iyi geçeceğini umuyoruz.

‘GEÇEN SENEYİ ARATACAK’

Levent Uludüz(Tezgahtar); Artış var gibi gözüküyor ama bize yansımıyor. Düşük bütçeli, parasız turist var. Sezonun geçen seneyi aratacağına inanıyorum. İyi olacağını zannetmiyorum. Pek umudumuz yok. Sezondan ışık göremiyoruz.

‘HAZIRLIKLARINI YAPSINLAR’

Ahmet Er(Taksici); Şuanlık normal gibi. Hayattan ve işten memnunum iyi yani. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olur. Benimki hazır ama tüm ticari araç kullananlar arkadaşlarımda benim kadar hazırlık yapmalı.Turiste gereken özeni vermeli. Alanya’da trafik sorunu var. Işıklarda beklerken acil durumda dahi yol vermiyorlar. Bu konuda eğitimsizliklerini görüyorum.