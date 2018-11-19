Alanya esnafına ambulans hizmeti

-Ceren ŞAHİN

ALANYA Bakkallar Odası, bünyesinde kayıtlı esnaflara ambulans hizmeti sunacak. Başkan Yenialp Alanya’da ticari hayatına yeni başlayan ve ihtiyaç kapsamında doğan Star Ambulans Hizmetleri sahibi İlhan Çikoğlu ile bir protokol imzaladı. Yenialp “Star Sağlık Hizmetleri Kabini ile yeni bir anlaşma imzaladık. Daha önceki yıllarda odalarımızın tamamında verdiğimiz bir hizmetti. Fakat sağlıkçı bulunduramıyorduk. Bu anlamda sıkıntılar yaşıyorduk. Maliyetlerini karşılayamamamız sebebiyle de zaman içerisinde ambulans hizmetlerini artık veremez hale gelmiştik. Esnaflarımızdan gelen talebin artması ile birlikte yeniden ihtiyaç hasıl oldu. İlhan beyin kurmuş olduğu şirket ile Alanya’da yeni bir adım atılmış oldu. Bizler de esnafımızın huzuru ve rahatı için bugün yüzde 25 oranında indirim uygulanacak bu protokolü imzaladık. Oda üyelerimiz birinci derece yakınları ve kendileri için liste fiyatı üzerinden indirimli olarak ambulans hizmetlerinden yararlanabilecekler. Herkese hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

‘BUNDAN SONRA ESNAFIN HİZMETİNDEYİZ’

Star Ambulans Hizmetleri sahibi İlhan Çikoğlu ise “Alanya’da ambulans hizmetleri noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Vatandaşlar ambulans talep ettiklerinde ambulans bulamıyorlardı. Hizmet hastane dışına sağlanamadığı için de özelikle yatar vaziyette hastası olanlar nakil durumlarında ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Bizler de bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik şirketimizi kurduk ve faaliyetlerimize başladık. Esnafımız için de başkanımız ile yeni bir protokol imzaladık. Bundan sonra esnafımızın hizmetinde olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.