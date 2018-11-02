Alanya esnafı sigarada ‘kara paket’e tepkili  

-Ceren ŞAHİN

SAĞLIK Bakanlığı, sigara kullanımını azaltmak için almış olduğu önlemleri sertleştiriyor. Dünyada ilk kez Avustralya’da başlatılan sigarada “Kara paket” uygulaması, Türkiye’de de hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı torba yasa taslağında yer alan düzenlemeye göre, sigaraların bundan sonra tek tip paket halinde, marka logosu ve simgesi olmadan, siyah renkte kutular içerisinde satılması ön görülüyor. Sigaraların raflarda numaralandırılacağı yeni sistemde sigara tiryakileri almak istedikleri sigarayı markasıyla değil ‘numarasıyla’ isteyecek.

Mecliste ve alt komisyonlarda tartışmaları devam eden “Kara paket” uygulamasına Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp’ten tepki geldi. Yenialp uygulamanın kaçak faaliyetleri arttıracağına dikkat çekerken yanı sıra esnaf ve vatandaşın arasını açacağını ifade etti.

‘KAÇAK FAALİYETLER ARTIŞ GÖSTERECEKTİR’

Yenialp ‘kara paket’ uygulamasının kaçağı arttıracağına vurgu yaparak “Bazı milletvekilleri tarafından meclise sunulan kanun teklifi ile birlikte sigaralara yönelik ‘kara paket’ uygulamasına gidileceği konuşulmakta ve şuanda sağlık komisyonlarında görüşülmekte. Uygulanması konuşulan kara paket uygulamasını desteklemiyoruz. Dünyada sadece beş altı tane ülkede bu uygulama gerçekleştiriliyor. Verim alınamıyor. Dört yanı denizlerle çevrili Avustralya’da başlayan uygulama sonucunda ülkenin kaçak faaliyet oranının beşe katlandığı biliyor. Kara paket uygulaması tamamen kaçağın önünü açmak demektir. 3-4 yıl evvelinden günümüze baktığımız zaman, devletimizin ve vatandaşlarımızın el ele yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kaçak ürün oranlarının yüzde 60’lardan yüzde 8’lere dek gerilediğini görüyoruz. Özellikle kaçak sigaralar üzerinden terör örgütlerine giden paraların tamamının kesildiği günümüzde böylesi bir uygulamanın kaçağın önünü açacağı kanaatindeyim. Daha önce nasıldı? Kaçak olarak piyasa satışa sunulan yüzde 60 ürünün yüzde 50’sinin geliri terör örgütlerine gidiyordu. Ve bize silah, kurşun olarak geri dönüyordu. Kaçakla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda ciddi bir sonuç almışken eğer ‘kara paket’ uygulamasına gidersek kaçak kabusu geri dönecek ve devletimizin ciddi bir vergi kaybı olacak” ifadelerine yer verdi.

ESNAF VE VATANDAŞIN ARASINDA ‘KARA’ BİR KEDİ

Yanı sıra uygulama kapsamında yapılması muhtemel yanlışlıklar sebebiyle esnaf ve vatandaşın arasının bozulacağına dikkat çeken Yenialp “Uygulama esnafımız açısından da sıkıntılara sebep olacaktır. Zira bakkal esnafı her zaman dükkanının başında durmayabiliyor. Yaşlı annesine bırakıyor, babasına bırakıyor. Uygulama kapsamında görsel olarak farkı olmayan paketlerin üzerinde numaralar olacak. Sigara bir tane değil ki, farklı farklı belki yüz çeşit sigara bulunuyor. Herhangi bir yanlışlık yapılması halinde vatandaş paketi açtığında farklı bir sigara ile karşılaşacak. Gelecek ve esnafın önüne atacak. Bakkal esnafı bu tip durumlarda çeşitli tepkilerle karşılaşacak ve müşterilerle, vatandaşla da arası bozulacak. Açılmış sigarayı geri nasıl alacağız, aldık diyelim tekrar nasıl satacağız? Yanı sıra bakkallarda sigaralar kara kutuların içerisinde satışa sunulacak. Bu da insanlara bakkallara girdiklerinde ruhen bir kasvet verecek ve kötü bir görüntü oluşturacaktır. Dolayısıyla ‘Kara paket’ uygulamasına esnafımızın ve biz karşıyız, istemiyoruz” şeklinde konuştu.