Alanya esnafı isyan etti! ‘Dükkan giderleri belimizi büküyor’

GİRDİ-çıktı maliyetlerinin giderek artması, dükkan kiralarının tavan yapması, turizmden yeteri kadar verim alınamaması gibi sorunlar Alanyalı esnafın belini büküyor. Bölgede turizm sezonunun sadece 6 ay olması ise iyi gitmeyen turizm sezonu bir kenara, kepenklerin kapatıldığı kış aylarında esnafın nasıl ayakta duracağı ise merak konusu. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV, esnafın bu konuda görüşlerini alarak esnafın gündemini değerlendirdi. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim TV Ana Haber Bülteni'nde.