Alanya esnafı 2019 sezonundan umutlu

YAPILAN açıklamalardan ortaya çıkan öngörüye göre; 2018 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı tarihte ilk defa 40 milyonu geçerek 47 milyona ulaştı. 2019 turizm sezonuna yaklaşırken esnafa önerilerde bulunan Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, “Bu sene kredi yoluna başvuran esnaf sayısı oldukça fazla. Bu da gösteriyor ki esnaf sezona güveniyor. Çünkü kimse ödeyemeyeceği para için kredi çekmez” dedi. Esnafın mal alırken mutlaka ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini de söyleyen Yenialp, imitasyon olarak satılan ürünlere de ciddi cezaların uygulanacağını belirtti. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv (dimtv.tv)Ana Haber Bülteni'nde.