Alanya Esnaf Sanatkarlar Odası ile KAYNES'ten esnafları sevindirecek proje!

ALANYA'DA merkezde bulunan Oda binasındaki protokol töreninde Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Başkan vekili Ali İhsan Özdemir Oda yönetim kurulu üyeleri ve Leyna Esthetie Güzellik & Weakening Academy genel müdürü Akdeniz bölge temsilcisi Uzm. Estetisyen N. Leyla Aykanat hazır bulundu. N. Leyla Aykanat törende yaptığı konuşmada; meslek sahibi olup, mesleğini belgesiz icra eden ister ilkokul isterse üniversite mezunu olan 18 yaş ve üstü olan bay ve bayan herkes koşulsuz olarak belge başvurusunu yapabilecek, ayrıca adayların bu proje ile KOSGEB devlet desteği ile belge almasının mümkün olduğunu belirttii Protokol töreninde Güzellik Uzmanı-Seviye 4, Kuaför-Seviye 4 belgelerinin sağladığı uluslararası niteliği yurtdışında çalışma olanakları ve denklik ile ustalık belgesine direkt girme avantajı hakkında geniş bilgilendirme yapıldı. Protokol kapsamında aşağıda belirtilen mesleklerde sınav ve belgelendirme yapılması sağlanacaktır.

Güzellik Uzmanı-Seviye 4

Ağdacı-Seviye 2

Kuaför-Seviye 4

Makyaj Uygulayıcısı-Seviye 3

Manikürist-Seviye 3

Betonarme Demircisi-Seviye 3

İnşaat Boyacısı-Seviye 3

Sıvacı-Seviye 3

Duvarcı-Seviye 3

Seramik Karo Kaplamacısı-Seviye 3

Alçı Sıva Uygulayıcısı-Seviye 3

İskele Kurulum Elemanı-Seviye 3

Isı Yalıtımcısı-Seviye 3

İnşaat İşçisi-Seviye 2

Pvc Doğrama Montajcısı-Seviye 3

Alçı Levha Uygulayıcısı-Seviye 3

Panel Kalıpçı-Seviye 3

Ahşap Kalıpçı-Seviye 3

Çelik Kaynakçısı-Seviye 3

Direnç Kaynak Ayarcısı-Seviye 4

Kaynak Operatörü-Seviye 4

Alüminyum Kaynakçısı- Seviye 3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı-Seviye 3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı-Seviye 4

Plastik Kaynakçısı-Seviye 3

Makine Bakımcı-Seviye 3

Makine Bakımcı-Seviye 4

Makine Bakımcı-Seviye 5

Makine Montajcısı- Seviye 3

Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3

Nc/Cnc Tezgah İşçisi-Seviye 3

Nc/Cnc Tezgah İşçisi-Seviye 4

Hidrolik-Pnömatikçi-Seviye 4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı-Seviye 4

Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu-Seviye 5

Otomotiv Boyacısı-Seviye 3

Otomotiv Elektromekanikçisi - Seviye 5

Otomotiv Mekanikçisi - Seviye 4

Otomotiv Ön Düzencisi-Seviye 3

Otomotiv Montajcısı - Seviye 3

Otomotiv Montajcısı - Seviye 4

Tornacı-Seviye 3

Frezeci-Seviye 3

Servis Aracı Şoförü - Seviye 3

Taksi Şoförü - Seviye 3

Sorumlu Emlak Danışmanı - Seviye 5

Otomotiv Kaportacısı-Seviye 3

Otomotiv Kaportacısı-Seviye 4