Alanya Esnaf Odası’ndan örnek uygulama! 'Hizmet esnafın ayağına gelecek''

DEMİR, “Sayısı oldukça fazla olan basit usul üyelerimizin evraklarını teslim etmek ve fiş almak için ayda belirlenen günlerde beldelerimizde başkanvekilim Ali İhsan Özdemir ile beraber bir personelimizle hizmet etmeye başladık. Alanya’nın doğusundaki Demirtaş Mahallesi esnafı ile başladığımız çalışma sırası ile tüm beldelerimizde devam edecek. Esnafın işyerini bırakıp gelmeleri hem maddi açıdan ve zaman açısından büyük zarar oluşturuyordu. İşyerinde yalnız olan esnaf sayısı fazla olduğu için böyle bir uygulamanın olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz. Zaman içerisinde eksik olunan sistemleri de tamamlayıp tüm esnafın hizmeti ayağına kadar götüreceğiz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.