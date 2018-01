Alanya Esnaf Odası bugün başkanını seçecek

- Asiye ELİAÇIK

MEVCUT başkan Nuri Demir'in yanısıra başkan adayları Duran Şimşek, Harun Gökçe ve Ahmet Sert dün akşam itibariyle çalışmalarını sonlandırdılar, adayların vaatlerini dinleyen yaklaşık 4 bin esnaf son kararı bugün verecek. Alanya'da bulunan tüm esnafları ziyaret eden adaylar, hem esnafa kendilerini ve yönetimlerini tanıttı, hem de onların görüş ve önerilerini aldı.

DEMİR: İLK HEDEFLERİM TURİST VE BİNA

Mevcut oda başkanı olan Nuri Demir, odaya tekrar başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı projelerden bahsederken, odanın şu anki durumunun bazı projeler için yeterli olmadığını belirtti. Demir "Bizim çok fazla yeni projemiz var. Ancak tabi ki eski projelerimize de devam edeceğiz. Diğer rakiplerden 'bina yapacağız' diyen vardı. Biz eğer arsa toplayabilirsek düğün salonu değil üyelerin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir bina yapmayı düşünüyoruz. Gelen esnaflar için yemek salonu olan, park sorunu olmayan bir bina hedefliyoruz. Ayrıca bu dönem bakanlıklarla daha sık görüşerek Alanya'ya turist getirebilmek için çalışacağız. Turist getiremediğimiz sürece Alanya git gide geriye gider. Esnaf zaten kötüye gidiyor. O yüzden turisti getirmemiz lazım. Turist konusunda gece gündüz çalışarak konunun meclise taşınmasını sağlayacağız. Alanya'ya turist geldikten sonra zaten her şey kendiliğinden düzelecektir" dedi.

'BAŞKAN DEĞİL BABA ŞEFKATİYLE'

Esnafın yanında bir başkan olarak değil, baba şefkati ile, kardeş ve ağabeyleri olarak olmaya devam edeceğini söyleyen Demir, şöyle konuştu: "Onların hem abisi, hem kardeşi, hem de babası olacağız. Üyelerimizin en kötü günlerinde yanlarında oluyoruz, onlara yardımcı oluyoruz. Esnafın dört dörtlük, gece, gündüz, 24 saat, acılı gününde, düğününde, açılışında yanında olacağız. Ben seçimime bir gün kala bile açılışa gidiyorum, esnafla görüşüyorum. Asıl onların oralarda olup, gövde gösterisi yapması lazım. Ancak demek ki onlar yarın başkan olsa, esnafa selam vermeyecek. Bunlar önemli konular. Onların proje diye bahsettikleri proje falan değil. Biz belediye değiliz. Belediye halkın ne ihtiyacı varsa onu görecek. Biz üyenin kötü gününde ne yapabilirsek onu yapacağız, bizim görevimiz bu. Biz oda olarak fuarlara katılalım, Alanya'nın tanıtımını yapalım. Ayrıca proje olarak da birçok şey var ama odanın şu an mevcut bütçesiyle bir şey yapılamaz. Odaya kaç senedir borcunu ödeyen yok. Belirli bir kesim de var ödeyen ama hem kötü giden sezonlar, hem de bazı esnafların kötü niyetiyle alakalı bu durum. O yüzden odanın 200-300 bin TL bütçesiyle bir şey yapılamaz."

ŞİMŞEK: GÜÇLÜ BİR ODAMIZ OLACAK

Projelerinin bir kısmını açıklamayıp, kongreye sakladığını belirten Şimşek, “Esnaflarımızın tercihlerini bizden yani kırmızı renkten yana yapmalarını istiyoruz. Kazanırsak, seçimden sonra da bu ziyaretlerimiz devam edecek. Esnafımızın tüm zor anlarında yanlarında olacağız. Çünkü ben esnafım, yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. 'Kendim için yapılsaydı, çok hoşuma giderdi' dediğim olayları kendim hayata geçirmek için bu yola çıktım. Esnafımızın ciddi projelere ihtiyacı var. Bazılarını açıkladık, bazılarını kongre gününe sakladık” dedi.

Esnaf Odası'nı güçlendireceklerini söyleyen Şimşek "Olacaksa güçlü bir oda olmalı, esnafa sosyal tesisler yapmalı, esnafın önünü açmalı. Kısmet olursa, bütün oda başkanlarıyla oturup, konuşup bu birliği sağlamak istiyoruz. Artık bizim bir Alanya’mız, bir esnafımız var" ifadelerini kullandı.

GÖKÇE: ESNAF ODASINA SAHİP ÇIKSIN

Esnafla bütün projelerini sahaya inerek birebir paylaştığını söyleyen başkan adayı Harun Gökçe ise şunları söyledi: "Bahsettiğimiz tüm projeleri sırasıyla gerçekleştireceğiz. En çabuk hangisi yapılabilecekse onunla başlayarak, tüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Esnafımız isimlere takılı kalmasın. İsimler Harun, Ahmet, Mehmet olabilir ama esnafa kim faydalı olacaksa, onu seçsinler. Tüm esnaflarımızı Alanya Belediye Düğün Salonu’na bekliyoruz. Oylarını kullanıp odalarına sahip çıksınlar. Biz, Harun Gökçe ve ekibi olarak iyi çalıştık. Esnafımız da zamanınızı ayırsın, tercihini yapsın."

SERT: ODA ŞUBELERİ VE HUKUK BÜROSU

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın uzun yıllar başkanlığını yapan bir isim olan başkan adayı Ahmet Sert ise, daha önce kendisinin yanında olan üyelerden destek bekliyor. Sert, "Oda başkanı olursam oda ile ilgili ilk olarak Konaklı, Avsallar ve Mahmutlar bölgesinde şube açmayı planlıyorum. Bu üç bölge çok kalabalık olduğu için ilk olarak bu üç bölgede açmayı planlıyorum" dedi. Sert, "Esnaf niçin sizi tercih etmeli?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Esnaf Odası üyeleri bizi geçmiş tecrübelerimizden ve bilgimizden dolayı tercih etmeli. Ayrıca genç, dinamik bir yönetim kadrosu oluşturdum. Bunlardan dolayı deneyimlerimden faydalanmak için üyeler beni tercih etsin. Belirttiğim bölgelere şube kurmak dışında, her meslek kolu için meslek komiteleri oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca esnafların hukuk işlerini çözmek için bir hukuk bürosu oluşturmayı düşünüyoruz. Bizim yapacağımız ilk üç proje bunlar olur. Ben esnaflarımızın sandığa gelerek demokratik haklarını kullanmalarını istiyorum. Tecrübem ve genç kadromla beni tercih etsinler. Alanya ticaretinin ve esnafının önünü açmak adına projelerimizi genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.