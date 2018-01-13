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Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir kimdir?

ALESO’nun Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen seçimli olağan genel kurulu sonuçlandı. Mevcut başkan Nuri Demir ikinci kez başkan oldu. Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir kimdir? İşte cevabı...

Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir kimdir?

ALESO’nun Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşen seçimli olağan genel kurulu sonuçlandı. Mevcut başkan Nuri Demir ikinci kez başkan oldu. Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir kimdir? İşte cevabı...

13 Ocak 2018 Cumartesi 18:06
Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir kimdir?
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ALANYA Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, 1950 yılında  Alanya’ nın Şekerhane Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Barbaros İlkokulu'nda okudu. Orta öğretimi Alanya Lisesi'nde tamamladı. Evli 3 çocuk babası olan Demir, meslek hayatımna 1965 yılında istanbul' da yorgancılık mesleği ile başladı . 1968 yılında ilk işyerini Alanya da açtım. Yorgancılığa 1989 yılına kadar devam eden Demir, 1989 yılından itibaren hırdavat işleri ile meşgul oldu. 2008 yılından itibarende domdrumacılık mesleğine başlayan Demir , dondurmacılık mesleğini hala devam ettiriyor. 1999-2006 yılları arasında Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekilliği yaparak , 09.03.2014 tarihinden buyana Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak görev yapıyor.

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