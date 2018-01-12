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Alanya Esnaf Odası Başkanı kim olacak?

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimleri yarın yapılacak

Alanya Esnaf Odası Başkanı kim olacak?

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası seçimleri yarın yapılacak

12 Ocak 2018 Cuma 00:00
Alanya Esnaf Odası Başkanı kim olacak?
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13 OCAK Cumartesi günü Alanya Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak oda seçimleri öncesi mevcut başkan Nuri Demir'in yanı sıra Duran Şimşek, Harun Gökçe ve Ahmet Sert esnafa projelerini anlatmaya devam ediyor. Geride kalan bir aylık süreçte başkan adaylarının vaatlerini dinleyen yaklaşık 4 bin esnaf ise kararını şekillendirmeye başladı. Çeşitli polemik ve tartışmalarla başlayan oda seçimleri sürecinde hiç bir polemik ve tartışma içerisinde yer almayan ve mütevazi tavırları ile esnaf ve sanatkârın desteğini alan Duran Şimşek ve ekibi, sabah mesai başlangıcı ile başladıkları esnaf ziyaretlerine, mesai bitimi ardından seçim ofisinde geç saatlere kadar durmadan devam ediyor. Öte yandan seçim ofisini açarak çalışmalarını sürdüren ve destek alan Harun Gökçe'nin seçim ofisi de her akşam adeta tıka basa dolup taşıyor. Seçildiği takdirde esnaf için  önemli projeleri olduğunu söyleyen Harun Gökçe, ilk icraatının odaya yeni bir bina kazandırmak olduğunu ifade ediyor. Mevcut başkan Nuri Demir'in en önemli silahı ise geride kalan süreçte hayata geçirdiği ve tamamı esnafın beğenisini kazanan projeler. Ahmet Sert de geçmişte kendisinin yanında olan esnaftan destek bekliyor. Esnaf Odası'na kayıtlı 4 bin esnaftan 3 bininin sandık başına geleceği tahmin ediliyor. 

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Son Güncelleme: 11.01.2018 22:10
Anahtar Kelimeler:
SanatkarEsnafAlanya
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