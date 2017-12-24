alanya eski tarım müdürü ihraç edildi

BUGÜN yayımlanan 695 sayılı KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 341 kişi ile ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi. Adalet Başkanlığı'ndan 245 kişi, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 350, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4, belediyelerden 169 kişi ihraç edildi. Kamudan toplam 2 bin 756 personel ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 personel göreve iade edildi. Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) Alanya'nın eski İlçe Tarım Müdürü Umut Olgun da ihraç edildi.