Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya eski Gölbaşı Gazinosu'nun sahibi hayatını kaybetti

Alanya'nın ilk eğlence merkezlerinden olan eski Gölbaşı Gazino sahibi Tahsin Yalçın vefat etti. Yalçın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu

Alanya eski Gölbaşı Gazinosu'nun sahibi hayatını kaybetti

Alanya'nın ilk eğlence merkezlerinden olan eski Gölbaşı Gazino sahibi Tahsin Yalçın vefat etti. Yalçın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu

21 Mart 2018 Çarşamba 14:55
Alanya eski Gölbaşı Gazinosu'nun sahibi hayatını kaybetti
banner404

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi'nde yıllar önce hizmet veren ve Alanya'nın en eski eğlence mekanlarından olan Gölbaşı Gazinosunun sahibi Tahsin Yalçın hayata gözlerini yumdu. Alanya'nın sevilen isimlerinden olan Yalçın'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakocalı Ak Mezarlığa defnedildi.

Yeni Alanya ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 21.03.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
AlanyaGölbaşı Gazinosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cuma hutbesine reklam alan imam, izleyenleri güldürdü
Cuma hutbesine reklam alan imam, izleyenleri güldürdü
D-100'de kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
D-100'de kaza! 2 şerit trafiğe kapandı
Kale Makina'dan 40'ıncı yıl atağı
Kale Makina'dan 40'ıncı yıl atağı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim