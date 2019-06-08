Alanya Emniyeti’nden terör açıklaması: İddialara itibar etmeyin!

AVCI, iddiaların asılsız olduğuna vurgu yaparken, açıklamasında “Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak son günlerde çeşitli sosyal medya platformlarında Alanya'da terör saldırısı gerçekleştirilecek şeklinde yalan haberler paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kasten ve maksatlı olarak yapılan bu paylaşımlara itibar etmeyiniz. Turizm sezonunun başlaması ve Ramazan bayramı tatilinin 9 gün olması, ilçemize tatile gelen misafirlerimizin yoğunluğundan dolayı ilçemizde trafik ve asayiş konularında herhangi bir sıkıntı oluşmaması ve tatile gelen misafirlerimizin daha huzurlu bir ortamda tatillerini geçirmesi amacıyla ilçemizde trafik ekipleri ve devriye ekiplerinin sayısı artırılmıştır. Benzer yalan haberler yayan kişi veya kişilerin terör propagandası yaprak, ülkemiz ve ilçemiz ekonomisini hedef almışlardır. Turizmde büyük beklentiler içerisinde olduğumuz bu sezonu baltalamak ülkemiz ve ilçemizin ekonomi lokomotifi olan turizme zarar vermek amacıyla yapılan paylaşımlara asla inanmayın. Ayrıca kasıtlı yapılan yalan haberleri paylaşan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Bu vesileyle tekraren Ramazan Bayramınızı kutlar, tüm vatandaşlarımıza, misafirlerimiz olan turistlere ve esnafımıza hayırlı bayramlar dileriz. Güzel bereketli ve kazançlı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 15:14