Alanya Emniyeti’nden plaj uyarısı

ALANYA’DA yer alan plajların güvenli olduğunun fakat güvenliği daha da arttırmanın gereğine vurgu yapan Emniyet teşkilatı şahsi araçları ile plajlara gelenlere şu uyarılarda bulundu:

*Değerli eşyalarınızı aracınızın görünür yerinde bırakmayınız.

*Araçların torpido gözünü açık ve boş bırakınız.

*Araçlardan ayrılırken kapıların kilitli olduğundan emin olunuz.

Plajlarda güvenliği arttırmak için ise Emniyet teşkilatının uyarıları şu şekilde sıralandı:

*Plaj giderken değerli eşyalarınızı yanınızda götürmeyiniz.

*Plajlarda eşyalarınızı açıkta bırakmayınız.

*Soyunma kabinlerinden ayrılırken kabinde eşya bırakmadığınıza emin olunuz.

*Kalabalık olarak plaja gittiğinizde, denize girerken bir kişinin eşyalarınızın yanında bulunmasını sağlayınız.

*Can güvenliğiniz için denizde bulunan güvenlik şeridini aşmayınız.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 12:34