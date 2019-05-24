Alanya Emniyeti’nden plaj uyarısı

ALANYA’DA yer alan plajların güvenli olduğunun fakat güvenliği daha da arttırmanın gereğine vurgu yapan Emniyet teşkilatı şahsi araçları ile plajlara gelenlere şu uyarılarda bulundu:
*Değerli eşyalarınızı aracınızın görünür yerinde bırakmayınız.
*Araçların torpido gözünü açık ve boş bırakınız.
*Araçlardan ayrılırken kapıların kilitli olduğundan emin olunuz.
Plajlarda güvenliği arttırmak için ise Emniyet teşkilatının uyarıları şu şekilde sıralandı:
*Plaj giderken değerli eşyalarınızı yanınızda götürmeyiniz.
*Plajlarda eşyalarınızı açıkta bırakmayınız.
*Soyunma kabinlerinden ayrılırken kabinde eşya bırakmadığınıza emin olunuz.
*Kalabalık olarak plaja gittiğinizde, denize girerken bir kişinin eşyalarınızın yanında bulunmasını sağlayınız.
*Can güvenliğiniz için denizde bulunan güvenlik şeridini aşmayınız.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 12:34