Alanya Emniyeti’nden plaj uyarısı

Turizm şehri Alanya’da havaların ısınması ile birlikte plaj sezonu açılmaya başladı. Kentte huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz demeden çalışan emniyet teşkilatından vatandaşlara ‘Alanya’da Güvenli Plajlar’ başlığı altında uyarı mesajı geldi.

Alanya Emniyeti’nden plaj uyarısı
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ALANYA’DA yer alan plajların güvenli olduğunun fakat güvenliği daha da arttırmanın gereğine vurgu yapan Emniyet teşkilatı şahsi araçları ile plajlara gelenlere şu uyarılarda bulundu: 

*Değerli eşyalarınızı aracınızın görünür yerinde bırakmayınız.

*Araçların torpido gözünü açık ve boş bırakınız.

*Araçlardan ayrılırken kapıların kilitli olduğundan emin olunuz.

Plajlarda güvenliği arttırmak için ise Emniyet teşkilatının uyarıları şu şekilde sıralandı:

*Plaj giderken değerli eşyalarınızı yanınızda götürmeyiniz.

*Plajlarda eşyalarınızı açıkta bırakmayınız.

*Soyunma kabinlerinden ayrılırken kabinde eşya bırakmadığınıza emin olunuz.

*Kalabalık olarak plaja gittiğinizde, denize girerken bir kişinin eşyalarınızın yanında bulunmasını sağlayınız.

*Can güvenliğiniz için denizde bulunan güvenlik şeridini aşmayınız.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 12:34
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