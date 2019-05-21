Alanya Emniyeti uyardı: Bu tuzağa dikkat!

SON zamanlarda telefon yöntemiyle ülke genelinde çok sayıda insanı ağlarına düşüren dolandırıcılara yönelik Alanya Emniyeti de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mübarek Ramazan günlerinde ' Param eksik kaldı Hac'a Umre'ye gideceğim.Yardım edin.' şeklinde açılan telefonlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen emniyet ekipleri halkı dikkatli olmaya davet etti. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını belirterek, “Benzer vakaların gerçekleşmemesi için vatandaşlarımızın bu tarz duygu sömürüsü yaparak para talep eden şahıslara her ne suretle olursa olsun inanmamaları ve kanmamaları en kısa sürede 155 Polis İmdat hattına veya 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını önemle bildiririz.” şeklinde açıklamada bulundu.