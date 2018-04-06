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Alanya Emniyeti şehitler için mevlit okuttu

Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Garnizon Şehitliği'ndeki polis ve asker şehitleri için bugün saat 10'da mevlit okuttu

Alanya Emniyeti şehitler için mevlit okuttu

Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Garnizon Şehitliği'ndeki polis ve asker şehitleri için bugün saat 10'da mevlit okuttu

06 Nisan 2018 Cuma 10:35
Alanya Emniyeti şehitler için mevlit okuttu
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PROGRAMA Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın emniyet teşkilatından çok sayıda polis memuru zabıta memuru ve şehitlerin yakınları katıldı. Programda ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri de hazır bulundu. Program saat 12'de Emine Özmüftüoğlu Camii’nde devam edecek. Katılımcılara şehitler anısına çeşitli ikramlarda bulunulacak.

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Haşim çakmaklıPolis HaftasıALANYA Garnizon Şehitliği
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