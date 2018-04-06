Alanya Emniyeti şehitler için mevlit okuttu

PROGRAMA Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın emniyet teşkilatından çok sayıda polis memuru zabıta memuru ve şehitlerin yakınları katıldı. Programda ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri de hazır bulundu. Program saat 12'de Emine Özmüftüoğlu Camii’nde devam edecek. Katılımcılara şehitler anısına çeşitli ikramlarda bulunulacak.

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