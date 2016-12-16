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Alanya Emniyeti'ne destek

Alanya Kent Konseyi, Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ve moral ziyaretinde bulundu. Konsey Başkanı Nurhan Özcan, “Türk polisinin yanındayız” dedi

Alanya Emniyeti'ne destek

Alanya Kent Konseyi, Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne taziye ve moral ziyaretinde bulundu. Konsey Başkanı Nurhan Özcan, “Türk polisinin yanındayız” dedi

16 Aralık 2016 Cuma 20:33
Alanya Emniyeti'ne destek
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma derneği (ALKOD), Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO), Alanya Karadenizliler Derneği (ALKADER) ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu Kent Konseyi heyetini makamında kabul eden Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunların piyonları değişse de oyunu kurgulayan eller aynı. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne karşı oynanan bu tür oyunlara karşı her zaman gereken cevabı verdik, vermeye devam edeceğiz. Böyle zor zamanlarda ziyaretleriyle yanımızda olan milletimiz bizlere güç ve moral vermektedir. Emniyet teşkilatımız adına nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” dedi. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise yaptığı açıklamada, “İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarını canı gönülden paylaşıyoruz. Millet olarak kenetlenmeliyiz, teröre karşı ortak tavır sergilemeliyiz. Bu bağlamda emniyetimizi ziyaret edip 'Geçmiş olsun' dileklerimizi ve taziyelerimizi ilettik. Türk polisimizin yanındayız” diye konuştu. Ziyaret sırasında Özcan, Çakmaklı’ya Alanya muzundan üretilen  yöresel ürünlerden oluşan bir set hediye etti.
 
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Alanya Kent KonseyiAlanya Emniyet Müdürlüğü
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