Alanya Emniyet Müdürü Avcı’dan örnek davranış

Haber: Alper KUTAY

ANKARA, Antalya veya başka bir şehirde tedavileri devam eden gazilerin yanı sıra şehit yakınlarının da herhangi bir araç ihtiyacında hizmet verecek olan araçlar da göreve başladı. Öte yandan, Alanya İskelesi’ndeki İskele Polis Karakolu’nun üst katında faaliyet gösteren Polis Lokali’ni de gazi ve şehit yakınlarına tahsis eden Müdür Alper Avcı’nın, lokalin sorumluluğunu Gazi Polis Saim Köse’ye verdiği, bu tesiste gazi ve şehit yakınlarının diledikleri her gün ve saatte ücretsiz misafir edileceği öğrenildi. Bu iki örnek uygulamasıyla büyük takdir toplayan Alper Avcı’nın önümüzdeki günlerde benzer projeleri de hayata geçireceği gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 14:11