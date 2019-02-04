Alanya Emniyet Müdürü Avcı’dan örnek davranış

Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı olan Haşim Çakmaklı’nın ardından 2018’in Temmuz ayında Alanya Emniyet Müdürü olarak mesaiye başlayan Alper Avcı, işadamı ve turizmcilerin geçen hafta Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne bağışladığı araçlardan birini gazi ve şehit yakınlarına tahsis ettirdi

Alanya Emniyet Müdürü Avcı’dan örnek davranış
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Haber: Alper KUTAY

ANKARA, Antalya veya başka bir şehirde tedavileri devam eden gazilerin yanı sıra şehit yakınlarının da herhangi bir araç ihtiyacında hizmet verecek olan araçlar da göreve başladı. Öte yandan, Alanya İskelesi’ndeki İskele Polis Karakolu’nun üst katında faaliyet gösteren Polis Lokali’ni de gazi ve şehit yakınlarına tahsis eden Müdür Alper Avcı’nın, lokalin sorumluluğunu Gazi Polis Saim Köse’ye verdiği, bu tesiste gazi ve şehit yakınlarının diledikleri her gün ve saatte ücretsiz misafir edileceği öğrenildi. Bu iki örnek uygulamasıyla büyük takdir toplayan Alper Avcı’nın önümüzdeki günlerde benzer projeleri de hayata geçireceği gelen bilgiler arasında.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2019, 14:11
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