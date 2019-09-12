Alanya Elektrikçiler Odası’nda gerilim tırmanıyor

ALANYA Elektrikçiler ve Elektronikçiler Sıhhi Tesisatçılar Odası eski başkanı Turan Sağlamel’in odanın vergi borcunun ödenmemesi sebebiyle hesaplarına bloke konulduğunu açıklamasının ardından iki başkan arasında başlayan tartışma devam ediyor. Mevcut Başkan İlyas Bayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir bilgilendirme mesajı kamuoyuna çok farklı yansıtıldı. Oda üyelerimiz gerekli tüm bilgileri istedikleri zaman odamızdan alabilirler. Yapılan açıklama talihsizliktir” demişti. Bu açıklamanın ardından konuşan Sağlamel, “Şahsıma vergi dairesi müdürlüğü tarafından yapılmış olan E-haciz takip işlemi odaya ait hizmet araçlarından olduğu vergi dairesinden almış olduğum resmi belgelerle kanıtlanmıştır. Benim dönemime ait 1 lira dahi Vergi, SSK, bandrol borcu yoktur” dedi. Sağlamel, açıklamasında şunları söyledi: “Vergi dairesinde oda yetkilisi olarak haciz geldiğini açıkladığım güne kadar ben gözüküyordum. Açıklama yapmadan önce belgeleri whatsapp’tan kendisine attım. Bugüne kadar kimseyi şikayet etmedim. Elindeki benim şikayet ettiğime dair olan belgeleri kamuoyuna göstersin. Bugüne kadar kimseyi karalamadım. Hep gerçekleri konuştum. Muhtemelen beni kendisiyle karıştırıyor. Seçildikten sonra oda tarafından hesabına yatırılan ilk maaşını 2018 yılında hesabında haciz olması nedeniyle, maaşını bankadan alamamıştır. Üyeleri borçtan dolayı avukata verip de ‘ben vermedim’ diyerek benim adresimi tarif edip ‘seni eski başkan avukata verdi’ deyip, üyeyi üzerime gönderen kişi bana neyin hesabını soruyor. İlk önce sen kendini düzelt. Başkanlığın ağırlığını taşıyamayan, kurumlarla bugüne kadar iyi ilişkiler kurup, ziyaretlerini yapıp, başkan olduğunu hissettiremeyen, 6 personel ile odayı yönetemeyen, üyelerin sorunlarını, sıkıntılarını çözemeyen, borçları ve maaşları zamanında ödeyemez hale gelen, hizmet üretemeyip çareyi personel azaltarak bulmaya çalışan kişinin odamıza yapacağı bir şey yoktur. En iyi yaptıkları saltanatlarına düşkünlükleridir.”

