Alanya ekibinden Brooklyn’de resmi temas

BAŞKAN Yardımcısı Yüksel ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, Dünya Engelliler Birliği Yöneticileriyle birlikte, New York’un en büyük ve en kalabalık bölgesi Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’a resmi ziyarette bulundu.

ALANYA EKİBİNE YAKIN İLGİ

Alanya ekibi, ziyaret esnasında Brooklyn bölgesi ve Alanya’da yürütülen erişilebilir kent uygulamaları hakkında bilgi alışverişi yaptı. Alanya’yı daha önceden tanıdığını ve çok sevdiğini söyleyen Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Alanya ekibiyle yakından ilgilendi. Belediyeler tarafından yapılacak tüm çalışmaların engelli bireyler göz önünde bulundurularak yapılması gerektiğini söyleyen Adams, Alanya Belediyesi’nin yaptığı örnek erişilebilirlik uygulamalarını da takdir etti. Başkan Adams, belediyeler arası ikili görüşmelerin devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.