Alanya EAH'da sürpriz gelişme

ALANYA Devlet Hastanesi Başhekimi olarak 1 Ocak 2015 tarihinde atanan ve hastanenin dönüşümünün ardından da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) Başhekimliği görevini sürdüren Dr. Tevfik Yazan'ın, hastanenin bağlı olduğu Antalya Kamu Hastaneleri Birliği ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı öğrenildi. Dr. Yazan, böylece hakkında "Topun ağzında" diyenleri yanıltmış oldu.
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