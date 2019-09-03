Alanya dünya basınında

Hakan ŞİMŞEK

ALANYA Belediyesi’nin girişimleri sonucu Alanya’ya kazandırılan ve 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Oceanman Yarışları, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. 23 ülkeden 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar pek çok Avrupa kanalında gösterime devam ederken, çok sayıda yazılı basında da yarışların yankıları sürüyor.

İNGİLİZLERDEN BÜYÜK İLGİ

Özellikle İngiltere menşeili yayın organları, Türkiye’de ilk kez Alanya’da düzenlenen yarışların kusursuz bir şekilde gerçekleştiği yönünde yorumlarda bulunurken, Alanya’nın doğal ve tarihi güzelliğinin de yarışlara renk ve heyecan kattığını ifade ettiler. 13. Yüzyıl'da inşa edilen Alanya Kalesi etrafında yüzmenin benzersiz bir deneyim olduğunun altı çizilen makalede Kleopatra Plajı’nın güzelliğine de dikkat çekildi.

2020 PROGRAMINA DA YER VERİLDİ

Gelecek yıl programının da paylaşıldığı makalede en önemli nokta ise Oceanman Yarışları'na ilgi duyan tüm sporculara davet mesajının da yayınlanması oldu. Outdoor Swimmer adlı dergi, yine Türkiye’de sadece Alanya’da düzenlenecek Oceanman Yarış Takvimi’ni de paylaşarak “Oceanman sporuna ilgi duyan tüm sporcular bu eşsiz deneyimden faydalanmalı” yorumu ile baskıya çıktı. Alanya’ya ilişkin çokça bilginin de yer aldığı makalede “Nerede ne yapılır?” başlığıyla bir bölüm de yer aldı.

