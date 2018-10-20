Alanya dün gece didik didik arandı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından dün gece saat 23:00 - 01:00 saatleri arasında yapılan uyuşturucu uygulamasına toplam 105 polis katıldı. İskelede bulunan umuma açık 12 eğlence mekanı, Dim Çayı Caddesi ve Alantur uygulama noktasında toplam 343 kişiye GBT sorgusu yapılırken herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yol uygulamasında 60 şahıs ve 32 araç kontrol edildi. 6 araca toplam 5 Bin 408 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarının önümüzdeki günlede tekrar yapılacağı belirtildi.

