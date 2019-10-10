Alanya dostu turizm duayeninden CHP liderine ziyaret
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan’ı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti.
GÜNCEL 10.10.2019, 15:43
BARANER, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na hayata geçirdikleri Avrupa Türkiye Emekliler Birlikte Yaşam Projesi hakkında bilgi verdi. Proje kapsamında Avrupa Türkiye Emekliler Birlikte Yaşam Derneği’ni Avrupa’da kurduklarını söyleyen Baraner, projenin detaylarını en kısa zanda kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.
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