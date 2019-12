Alanya dostu Özer’den Türk kökenli başbakana Türk bayraklı çelenk 

ALANYA dostu Özer’in Türk bayraklı çelengi götürdüğü Başbakanlık konutu No 10’un önünde bekleyen yerli ve yabancı basın mensupları, ünlü işadamına yoğun ilgi gösterdi. Özer’in Türk bayraklı çelengi neden bıraktığını merak eden İngiliz basın mensupları röportaj yaptı.

BAŞBAKANLIK KONUTU ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK

İngiltere’deki seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara geldiği seçimler sonunda Başbakan Boris Johnson’ın başkent Londra’nın Westminster semtindeki konutunun önüne ziyaretçi akın ediyor. Seçim sonuçlarının ardından Başbakanlık konutunun bulunduğu No 10’da güvenliği sağlamak için çok sayıda polis memuru görev yapıyor.

‘VATANINI, MİLLETİNİ SEVENLER İÇİN TÜRK BAYRAĞINDAN ÇELENK YAPTIRDIM’

Türk bayraklı çelengi “Vatanını, milletini sevenler için getirdim’ Bütün Türkler adına kutlamak benim görevim. Türkiye’den kocaman bir başbakan oldu şimdi” diyen Özer, şöyle konuştu: “Bu adam Britanya’yı da, Avrupa’yı da, dünyayı da idare eder. Böyle bir adam da Türkiye’den çıkıp geldi. Çok pozitif süper bir zekaya sahip. Great Brintanya’ya harika bir başbakan çıktı Türkiye’den. İlk defa başbakan olduğunda da geçende bir çiçek yaptırdım içine de Türk bayrağı koydum. Çok memnun oldu, çok mutlu olduğunu belirtmişti. Bu sefer de kocaman bir başbakan olduğu için kocaman bir çiçek yaptırdım. O geçiciydi, şimdi kocaman başbakan oldu. Dünyayı idare edecek tek adam varsa o da Boris Johson’dur o da Türktür. Biz de onu çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

‘BORİS JOHNSON ARKADAŞIM’

Boris Johnson’ı yıllardır tanıdığını ve arkadaşı olduğunu ifade eden Özer, “ Boris Johnson bir Türk dostudur. Türkiye Cumhuriyeti’ni yurtdışında temsil etmek sadece devletin işi değil işadamlarının da görevidir. İşadamı sadece para kazanmak için çalışmaz. Memleketi iyi temsil etmek lazım. Londra’da yaşayan işadamları ve sade vatandaşlarda Türkiye’yi temsil ediyor. Yaptığımız yanlış veya doğru her harekette Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. Buradaki her Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti adına doğru yaşamasını istiyorum. Bu çiçek Türkiye Cumhuriyeti adına, benim gibi düşünenler adına getirilmiştir. Ben seviyorum Boris Johnson’ı. Büyük lider. Türkiye için sonuçları iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah benim gibi düşünenlerde bu olaydan mutluluk duyar. Benim gibi düşünenler için vatanını, milletini sevenler için Türk bayrağı çelengi getirdim” dedi.

TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU

Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan genel seçimleri Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle ilk sırada tamamladı.

Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.