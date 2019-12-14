banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Alanya dostu Özer’den Türk kökenli başbakana Türk bayraklı çelenk 

Londra’nın tanınmış Türk işadamı Alanya dostu Hüseyin Özer, seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle Başbakan seçilen Türk kökenli Boris Johnson’a İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşları adına Türk bayraklı çelenk götürdü

GÜNCEL 14.12.2019, 13:19
Alanya dostu Özer’den Türk kökenli başbakana Türk bayraklı çelenk 
banner404

ALANYA dostu Özer’in Türk bayraklı çelengi götürdüğü Başbakanlık konutu No 10’un önünde bekleyen yerli ve yabancı basın mensupları, ünlü işadamına yoğun ilgi gösterdi. Özer’in Türk bayraklı çelengi neden bıraktığını merak eden İngiliz basın mensupları röportaj yaptı.
BAŞBAKANLIK KONUTU ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK 
İngiltere’deki seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara geldiği seçimler sonunda Başbakan Boris Johnson’ın başkent Londra’nın Westminster semtindeki konutunun önüne ziyaretçi akın ediyor. Seçim sonuçlarının ardından Başbakanlık konutunun bulunduğu  No 10’da güvenliği sağlamak için çok sayıda polis memuru görev yapıyor. 
‘VATANINI, MİLLETİNİ SEVENLER İÇİN TÜRK BAYRAĞINDAN ÇELENK YAPTIRDIM’ 
Türk bayraklı çelengi “Vatanını, milletini sevenler için getirdim’ Bütün Türkler adına kutlamak benim görevim. Türkiye’den kocaman bir başbakan oldu şimdi” diyen Özer, şöyle konuştu: “Bu adam Britanya’yı da, Avrupa’yı da, dünyayı da idare eder. Böyle bir adam da Türkiye’den çıkıp geldi. Çok pozitif süper bir zekaya sahip. Great Brintanya’ya harika bir başbakan çıktı Türkiye’den. İlk defa başbakan olduğunda da geçende bir çiçek yaptırdım içine de Türk bayrağı koydum. Çok memnun oldu, çok mutlu olduğunu belirtmişti. Bu sefer de kocaman bir başbakan olduğu için kocaman bir çiçek yaptırdım. O geçiciydi, şimdi kocaman başbakan oldu. Dünyayı idare edecek tek adam varsa o da Boris Johson’dur o da Türktür. Biz de onu çok seviyoruz” şeklinde konuştu. 
‘BORİS JOHNSON ARKADAŞIM’ 
Boris Johnson’ı yıllardır tanıdığını ve arkadaşı olduğunu ifade eden Özer,  “ Boris Johnson bir Türk dostudur. Türkiye Cumhuriyeti’ni yurtdışında temsil etmek sadece devletin işi değil işadamlarının da görevidir. İşadamı sadece para kazanmak için çalışmaz. Memleketi iyi temsil etmek lazım. Londra’da yaşayan işadamları ve sade vatandaşlarda Türkiye’yi temsil ediyor. Yaptığımız yanlış veya doğru her harekette Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. Buradaki her Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti adına doğru yaşamasını istiyorum. Bu çiçek Türkiye Cumhuriyeti adına, benim gibi düşünenler adına getirilmiştir. Ben seviyorum Boris Johnson’ı. Büyük lider. Türkiye için sonuçları iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah benim gibi düşünenlerde bu olaydan mutluluk duyar. Benim gibi düşünenler için vatanını, milletini sevenler için Türk bayrağı çelengi getirdim” dedi. 
TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU 
Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan genel seçimleri Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle ilk sırada tamamladı. 
Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu.

#Alanya dostu #Alanya #HÜSEYİN ÖZER #Boris Johnson #Türk bayraklı çelenk #Türk kökenli başbakan
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:49
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gaziantep FK 14 17
12. Çaykur Rizespor 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Antalyaspor 15 13
16. Kasımpaşa 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Altay 15 20
9. Fatih Karagümrük 14 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 14 19
12. Adana Demirspor 15 18
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545