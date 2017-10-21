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 Alanya dört mevsim güzel 

"Güneşin gülümsediği yer" sloganıyla tanıtılan Alanya, yılın dört mevsiminde tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra denizi, kumu ve güneşiyle turistleri ağırlıyor

 Alanya dört mevsim güzel 

"Güneşin gülümsediği yer" sloganıyla tanıtılan Alanya, yılın dört mevsiminde tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra denizi, kumu ve güneşiyle turistleri ağırlıyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 00:01
 Alanya dört mevsim güzel 
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SELÇUKLU hükümdarı Alaattin Keykubat'ın başkent Konya'nın yanı sıra kışlık merkez olarak kullandığı Alanya, 80 kilometre uzunluktaki sahiliyle yerli ve yabancı turistlere yılın her mevsimi tatil imkanı sunuyor. Sadece yaz aylarında değil, kış ve sonbaharda da turistlerce tercih edilen Alanya'da, güneş yüzünü gösterdiğinde Kleopatra, Damlataş ve Keykubat plajlarında güneşlenen, denize giren, balık tutan ve spor yapan çok sayıda turiste rastlamak mümkün. Kızılkule, Alanya Kalesi, Tersane, Tophane, Alarahan, Dim ve Damlataş mağaraları gibi tarihi ve turistik değerleriyle dikkati çeken Alanya'da iklimi nedeniyle farklı ürünler yetiştirilebiliyor. Anamur ve Gazipaşa ile Türkiye'deki muz üretiminin tamamına yakınını karşılayan Alanya'da, tropikal meyveler de üretiliyor.
'GELEN GİTMEK İSTEMİYOR'
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Alanya'ya ilişkin verdiği bilgilerde, güzel iklimi ve coğrafi koşulları dolayısıyla Alanya'da dört mevsim turizm yapılabildiğini söyledi. Alanya'nın ekim aylarında bile 30 derecelerde bir sıcaklığa sahip olduğunu aktaran Sili "Bu kasımda da bu şekilde devam edecektir. Ülke veya bölgelerle kıyasladığınızda ocak, şubat ve mart aylarında denize girebiliyorsunuz. Özellikle soğuk ülkelerden gelen insanlar denize girebiliyor, güneşlenebiliyor" dedi. Yazın kavurucu sıcağından bunalanların yaylalara ve Dimçayı'na akın ettiğini vurgulayan Sili, insanların sularda serinleme imkanının bulunduğunu dile getirdi. Güzelliklerine hayran kaldıkları Alanya'ya yerleşen birçok yabancı olduğunu da anlatan Sili,  Rusya ve Almanya ağırlıklı turistlerin ağırlandığına, İskandinav ülkelerinden gelenlerin en çok tercih ettiği bölgenin de Alanya olduğuna işaret etti. Sili, Doğu Avrupa ülkesi vatandaşlarının da birinci tercihinin Alanya olduğunu bildirdi.
'ALANYA ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR DESTİNASYON'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Alanya'nın dört mevsim turizm olanaklarının yaşandığı bir destinasyon olduğuna dikkati çekti. Yılın tamamında güneşin yüzünü gösterdiği Alanya'da ekimde insanların plajlara akın ettiğini, denize girdiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 
"Şu an yoğun şekilde turizm devam ediyor. Kışın da üçüncü yaş grubuyla devam ettiriyoruz. Rezervasyonlar şu anda üçüncü yaş grubundan geliyor. Alanya önemli ve güzel bir destinasyon. Ocakta denize girdiğimi biliyorum. Şu anda Avrupa ve Kuzey Avrupa'da dereceler eksilere indi. Bu insanların Alanya'ya gelmelerini bekliyoruz."
 

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Son Güncelleme: 21.10.2017 00:21
Anahtar Kelimeler:
DamlataşKleopatraAlaattin KeykubatDört MevsimAlanya
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