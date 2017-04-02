Alanya Dimçayı'nı kirletenlere Orman Bakanı'ndan uyarı

YENİCE, Çan ve Biga ilçelerindeki programlara katılmak üzere Çanakkale’ye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na basın mensupları "İstanbul’da baraj havzalarına ve deniz kenarlarına moloz ve çöp yığınları dökerek kirliliğe neden olunuyor. Bu kişilere yönelik nasıl bir yaptırım uygulayacaksınız?" sorusunu yönlettiler. Eroğlu'nun yanıtı şöyle oldu:

"İstanbul’da Belgrad ormanlarında yol kenarına birkaç kamyon moloz dökülmüş. Hemen tespit ettik. Ayrıca bu Kilyos tarafından sahile moloz dökülmüş. Bunları da tespit ettik. Şimdi buradan şu mesajı veriyorum; orman teşkilatıma talimat verdim. Bu kişileri yakaladığın zaman 'Orman Kanunu’ uygulayacaksınız. Buradan bütün kamyoncular bilsin. Bir takım kameralar ve gizli ekipler kurduk. Yakaladığımız zaman 'Orman Kanunu’nu uygulayacağız. Kamyonuna, her şeyine el koyacağız. Bu işin şakası yok. O kişiyi de ormanı tahrip ettiği için 'Orman Kanunu’ gereğince savcılığa, mahkemelere sevk edeceğiz. Kamyonuna da el koyacağız. Talimatım bu. Kusura bakmayın. Hiçkimsenin havzalara kaçak çöp döküm yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bunu ihlal edenler, kesinlikle cezalandırılacaktır. Hele bir döksün bakayım. Orman Kanunu’na göre bütün her şeylerine el koyacaksınız. İdari mal olarak kayda geçeceksiniz."



'BARAJLARIMIZDA SUYUMUZ VAR’

Bakan Eroğlu, bir basın mensubunun barajlardaki su durumu ile ilgili soruları üzerine ise "Barajlarımızda suyumuz var. İçme suyu açısından da bir problem yok. Bu sene çok büyük bir kuraklık yaşanmadı. Yağışlar büyük ölçüde normal. Biz esasen büyük kuraklıklarda bile sıkıntı yaşamadık. 2007 ve 2014’te büyük kuraklıklar oldu ama sorun yaşamadık. Başta çiftçilerimiz olmak üzere herkese yeteri kadar su vereceğiz" dedi.

ALANYA'DA DA AYNI REZALET YAŞANIYOR

Bakan Eroğlu'nun baraj havzaları, deniz kenarlarına moloz ve çöp dökerek kirliliğe neden olanları sert bir şekilde uyardığı sırada, www.yenialanya.com'da "Alanya'nın doğa harikasında rezalet: Dimçayı böyle kirletiliyor" başlıklı özel haberi yer alıyordu. Videolu ve fotoğraflı haberde aynen şu ifadelere yer vermiştik:

"Alanya'nın en önemli doğal güzelliklerinden olan Dimçayı böyle kirletiliyor.

Alanya'nın doğa harikası Dimçayı'nda objektiflere yansıyan görüntüler herkesi şok etti. Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde yeni çevreyolu tünelleri inşaatından çıktığı bildirilen molozların kamyonlarla Dimçayı'na döküldüğü görülüyor. Dimçayı suları molozlarla renk değiştirirken, son derece tepkili olan bölge sakinleri, Dimçayı'ndaki piknik yeri işletemcileri ve turizmciler bu rezaletin bir an önce sona erdirilmesini istiyorlar."

Eroğlu'nun açıklaması, deniz kenarlarına moloz ve çöp dökenlerin yanısıra Dimçayı'na moloz dökenleri de yakından ilgilendiriyor.