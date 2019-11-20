Alanya Dim TV nasıl izlenir?

TÜRKİYE'NİN ilk yerli dijital TV platformu Artı Dijital Medya’da yerini alan Dim TV, artık dünyanın her köşesindeki internet erişimine sahip smart TV’lerden izlenebilecek. İzleyicilerimiz, smart TV'lerinde 'Uygulamalar' bölümüne girerek "Artı Yerel Medya" ya da "Yerel Medya" olarak arama yaptıklarında gelen uygulama simgesine tıklayıp, kurulumu yaparak hemen Dim TV'yi izlemeye başlayabilecekler. Son olarak Dim TV’nin eklendiği Artı Dijital Medya platformunda aralarında Antalya Kanal V, Eskişehir Kanal 26, İstanbul Yaşam TV, Kocaeli TV 41, Kayseri 38 Kent TV gibi 38 yerel kanal yer alıyor.





AKILLI TELEFONLARDA DA ÇOK KOLAY

İzleyicilerimiz, App Store ve Google Play üzerinden de Artı Dijital Medya uygulamasını indirdiklerinde, akıllı telefonlarından da Dim TV'yi izleyebiliyorlar.

DİM TV NASIL İZLENİR

Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan 'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Yeni Alanya telefon uygulamasından da sağ üst köşedeki radyo anten ikonuna tıklayarak Dim Radyo dinleyebilirsiniz.